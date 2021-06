Prezzi dell’abbonamento DAZN: quanto pagheremo per vedere la Serie A

di Dazn ha reso noti i prezzi dell’abbonamento per la stagione 2021/2022: quanto dovremo pagare per poter guardare le partite di Serie A.

Da quando il bando principale per il prossimo triennio di Serie A è stato affidato a DAZN, dopo anni di predominio Sky, l’unica domanda che è passata nella mente degli abbonati è stata: quanto pagheremo per vedere il calcio italiano? La risposta è arrivata il 1° giugno dal broadcaster britannico.

Fino ad oggi abbiamo pagato 9,99 per poter assistere agli eventi esclusivi o co-esclusivi di DAZN. Per quanto riguarda il calcio di Serie A, finora abbiamo potuto assistere solo sulla piattaforma streaming alle gare del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e a una gara delle 15. Dalla stagione 2021/22 e fino al 2024, però, su DAZN potremo guardare tutte le partite del campionato di Serie A, 7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva con Sky. A un prezzo però triplicato rispetto a quanto pagato fino a oggi.

DAZN: prezzo dell’abbonamento per la Serie A

L’offerta di DAZN per il triennio 2021-2024 è davvero ricca di grandissimi eventi. Oltre alle 7 partite di Serie A in esclusiva, gare di calcio italiano che potremo vedere solo attraverso i nostri dispositivi in streaming, e alle 3 gare in co-esclusiva su Sky, potremo assisstere anche alle partite della Liga (campionato spagnolo), di Copa Libertadores (la Champions dell’America latina), la Copa Sudamericana (la seconda competizione dell’America latina), FA Cup e Carabao Cup (coppa d’Inghilterra e coppa di Lega inglese), MLS (campionato nordamericano) e anche i canali tematici di Inter e Milan. Un’offerta imperdibile per gli appassionati di calcio.

Proprio per la ricchezza della nuova offerta, cui si aggiungono gli altri sport (tra cui il motomondiale,NFL, UFC, Matchroom, boxe, Indycar e freccette), le serie esclusive e i format ufficiali, tra cui Linea Diletta, il prezzo di DAZN è stato portato a 29,99 euro al mese a partire dal 1° luglio 2021. C’è però una grande opportunità per risparmiare.

I nuovi clienti che si abboneranno dal 1° al 28 luglio potranno godere di un prezzo di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Invece, per chi è già abbonato, saranno comunicate a breve nuove offerte in aggiunta al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro al mese. Prezzi che hanno scoraggiato alcuni tifosi, specialmente per la necessità, qualosa si volesse assistere sia al campionato che alle coppe europee, di dover sottoscrivere due abbonamenti.