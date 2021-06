Alessandra Amoroso canta per l’Italia: la novità di Sky per le notti Azzurre

Alessandra Amoroso ha firmato la colonna sonora di Sky per gli Europei: “Sorriso Grande” modificata sarà il brano che accompagnerà le partite dell’Italia.

Da settimane, l’UEFA ha rilasciato la colonna sonora degli Europei. Il bit di Martin Garrix, la voce di Bono accompagnato da The Edge: un mix perfetto che è diventato subito hit. Ma per accompagnare le gare degli Azzurri, Sky (emittente che trasmetterà l’intera competizione) ha deciso di affidare ad Alessandra Amoroso il compito di accompagnare le partite dell’Italia e non solo.

La cantante pugliese ha pubblicato di recente il suo singolo “Sorriso Grande”, modificando alcune frasi del testo originale appositamente per gli spot pubblicitari del broadcaster. Il brano è stato scritto da Davide Petrella, autore napoletano di successi clamorosi da Logico per Cremonini a Guaranà di Elodie, passando a Me ne frego di Achille Lauro. “Sorriso Grande” è stato prodotto da Dario Faini, altro grande musicista, meglio noto come Dardust. Insomma, la canzone è diventato già un tormentone e gli abbonati Sky avranno modo di ascoltarla spesso durante le trasmissioni delle partite degli Europei.

Alessandra Amoroso dopo Luca Carboni ed Emis Killa: i cantanti di Sky per l’Italia

Non è la prima volta che Sky decida di affidare la colonna sonora di una competizione sportiva ad un cantante o cantautore. Questa volta è toccato all’artista ex concorrente di Amici, ma nei tornei passati in cui gli Azzurri sono stati protagonisti, la tv satellitare scelse altri due cantanti molto diversi tra loro.

Per gli sfortunati mondiali in Brasile, Emis Killa cantò Maracana. Una hit diventata subito famosa, diffusa non solo sui canali Sky, ma anche in radio e in tutte le piattaforme musicali possibili. Nel 2016, invece, l’emittente affidò a Luca Carboni il brano della colonna sonora che avrebbe accompagnato l’Italia agli Europei. L’artista bolognese modificò il suo successo Happy con alcune frasi prettamente calcistiche: “non chiedermi perché passa l’estate, con il pallone, sai, io sono happy“.

E dunque, ora tocca ad Alessandra Amoroso accompagnare i tifosi, ma soprattutto gli abbonati Sky che guarderanno le gare dell’Italia, lungo tutto il percorso che porta alla finale.