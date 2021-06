Consigli Fantacalcio Euro 2020: i migliori difensori per l’asta e le sorprese nel reparto arretrato.

Dopo aver analizzato i migliori attaccanti e centrocampisti nei nostri consigli per il fantacalcio di Euro 2020, ci concentriamo sui difensori. Chi sceglie i migliori, senza spendere follie in fase di asta, rischia di avere quei bonus decisivi per la vittoria finale. Sono in tanti i gioielli decisi a tentare l’assalto alla Coppa, e molti i giovani pronti a mettersi in mostra.

Fra i big è fondamentale fare un pensierino su De Vrij. L’Olanda sarà orfana di Van Dijk e De Ligt non è al meglio. Proprio per questo il centrale dell’Inter potrebbe caricarsi il reparto sulle spalle, e non è da escludere che possa portare qualche +3, vista l’abilità sui calci piazzati. Nell’Italia convince Spinazzola. Corre, crossa, è più ala che terzino, e se sta bene è un’arma importante per Mancini e per i fantallenatori. Fra i consigli per il Fantacalcio di Euro 2020 entra di diritto Ruben Dias. Il suo rendimento è stato altissimo con il City, e non disdegna le puntate offensive. Attenzione anche a Pavard della Francia. Spinge molto. Stesso discorso per Gosens. Se gioca con continuità è un’arma interessante. Ci piacciono Kjaer e Maehle della Danimarca, Alaba dell’Austria, e Rudiger. É stato fra i migliori in Europa. Da premiare.

Consigli fantacalcio Euro 2020, le sorprese in difesa: provate a prenderli

Un solo big, e tante sorprese. Fra i consigli per il fantacalcio di Euro 2020 è questa secondo noi la strategia da seguire. I nomi dei top player del reparto li abbiamo fatti, e spesso a scegliere é la concorrenza all’asta. Fra gli outsider si può invece pescare e bene. Senza però mai calcare la mano e spendere troppo. Soprattutto in un reparto che potrebbe essere decisivo, ma è sempre un rebus. Provate a prendere quindi Karavaev dell’Ucraina, che spinge molto ed ha piedi molto educati. Niente male Barisic della Croazia. Sa crossare e anche bene.

Se non c’è concorrenza alta puntate su Rodriguez. Nella Svizzera fa spesso la differenza, e potrebbe calciare i rigori. Söyüncü e Ayhan della Turchia convincono, e se riuscite a prendere Spinazzola assicuratevi anche Emerson Palmieri. Sarà staffetta assicurata, ed entrambi hanno dimostrato di poter fare male in fase offensiva.