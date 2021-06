Lucia Javorcekova, monokini strettissimo: fan catturati dal suo fisico – Foto

La nota influencer conquista i cuori dei fan con uno scatto da urlo: Lucia Javorcekova cattura l’attenzione grazie al costume aderente, la foto fa impazzire tutti.

La stupenda modella slovacca non smette di stupire. Nata sul web attraverso video e tutorial, è diventata celebre per una challenge che ha spopolato anche in Italia. Non a caso, molti suoi follower sono proprio italiani. Lucia Javorcekova è nota con un nomignolo che fa riferimento alle sue prorompenti doti fisiche: un soprannome ad hoc ideato proprio dopo il gioco social.

La star del web è famosissima per i suoi scatti e shooting mozzafiato, e anche oggi non ha deluso i suoi follower.

Leggi anche >>> Ines Trocchia allo specchio senza veli: la top model sorprende i fan – Foto



Lucia Javorcekova, relax e bagno in vasca: il fisico è da urlo – Foto

In una camera sognante, con vasca da bagno e un secchiello con Champagne, Lucia Javorcekova appare di spalle, tra luci ed ombre. La celebre modella slovacca ha letteralmente folgorato i suoi fan con quest’immagine, seppur poco chiara e molto scura. E’ ben visibile, però, il costume aderente che si adagia sul fisico mozzafiato e ne addolcisce le forme.

Il fisico da urlo di Lucia viene esaltato dal monokini, che delinea le forme sinuose. L’influencer si presenta con un asciugamano sul capo, mentre guarda al di là dell’enorme finestra della stanza. “Il mio tipo di serata“, scrive Javorcekova su Instagram. Una serata tranquilla tra bagno in vasca e relax assoluto, magari il tutto accompagnato da un bel bicchiere di Champagne. Insomma, un vero e proprio sogno.