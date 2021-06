Mourinho si rimette in forma per la Roma, i tifosi: “Hai già corso più di Pastore”

José Mourinho va di corsa per la Roma e prova a rimettersi in forma in vista del ritiro: il tecnico svela la data ufficiale.

José Mourinho va di corsa per la sua Roma. Il tecnico portoghese è pronto a rimettersi in forma in vista della nuova stagione, quella che dovrà essere del rilancio sia per lui che per la squadra giallorossa. Con un post su Instagram Mourinho ha mostrato di essere già pronto per il ritiro, che si avvicina a grandi passi. E nel post ha anche svelato la data ufficiale.

La nuova Special Roma nascerà ufficialmente il 6 luglio. Manca meno di un mese al raduno dei giocatori giallorossi, almeno di quelli che non saranno ancora impegnati nelle competizioni internazionali. Un ritiro che potrebbe avere tra i protagonisti anche diversi volti noti. Ma di certo a rubare l’occhio sarà lui, lo Special One, già pronto a diventare il nono re di Roma (dopo l’ottavo, Totti, la cui eco è ancora viva nella Capitale).

José Mourinho corre su Instagram: la foto diventa virale tra i tifosi

Corre e corre veloce il tecnico lusitano, incitato da Carlos Lalin, preparatore e suo fedelissimo ormai da anni. Scrive l’allenatore sui social: “Il 6 luglio sta arrivando, grazie Carlito“. Un grazie parzialmente ironico, visto che dai tempi del Porto il preparatore lo ha sempre accompagnato, facendolo correre più e più volte tra Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham.

L’entusiasmo che si respira a Roma, sponda giallorossa (ma anche biancoceleste con l’arrivo di Sarri), è tale che è bastato un semplice post come questo, in cui non si fanno accenni al mercato, né proclami di vittoria, per scatenare tantissimi commenti molto carichi da parte dei tifosi. Tra questi c’è chi ironizza (“Hai già corso più di Pastore mister“), chi invece lo ha invitato a fare piano (“Non te rompe che ce servi“), chi invece prende di mira un ex giallorosso come Bruno Peres e chi addirittura definisce lo Special One come una divinità.

La palma del miglior commento però la vince la webstar Gianmarco Saolini, che ha chiesto all’allenatore: “Mister, lo prendiamo Ronaldo o Mbappé?“. E qualcuno ha voluto rispondergli così: “Sono il cugino di Mbappé, confermo che mi cugino sta a cerca casa a Centocelle che co la metro C sta collegato bene“.