Carolina Marcialis, allenamento duro: lady Cassano sorprende i fan – Video

Carolina Marcialis incanta i fan con il suo esercizio durissimo: il video dell’allenamento sorprende tutti.

Una forza della natura, come descrive qualcuno sui social. Carolina Marcialis è questo e tanto altro. Nata a Genova nel 1991, ha conosciuto Antonio Cassano nel 2008 ed è scoccata subito la scintilla. E’ madre di due bambini cresciuti assieme all’ex calciatore della Nazionale, ma dopo i due parti Carolina si è rimessa in forma per inseguire il suo obiettivo e continuare la sua passione più grande: la pallanuoto.

Infatti, la compagna di FantAntonio gioca come nel CSS Verona, dopo aver trascorso tra anni a Rapallo, società di Genova. A differenza del bomber ed ex attaccante, Carolina è un difensore in vasca ed è riuscita ad ottenere anche una convocazione con il Setterosa nel 2019.

Ora che la sua popolarità è molto nota, lady Cassano condivide con i suoi follower il duro lavoro per mantenere un “fisico bestiale” per la prossima stagione sportiva. E quest’oggi, Marcialis ha incantato i fan con il suo allenamento.

Leggi anche >>> Lucia Javorcekova, monokini strettissimo: fan catturati dal suo fisico – Foto

Carolina Marcialis, intenso sforzo con le corde – Video

Questa mattina, la moglie di Antonio Cassano ha postato una serie di foto e video rappresentandosi in tuta durante uno dei suoi allenamenti. Gli esercizi mostrati da Carolina Marcialis non sono per tutti, ovviamente. Le corde che utilizza la pallanuotista richiedono uno sforzo notevole, che solo un’atleta come lei riuscirebbe ad effettuare.

Oltre alla forza brutale utilizzata dalle braccia, i follower non possono che ammirare la bellezza della donna, che anche durante il workout mantiene un certo fascino. E infatti, arrivano numerosi i commenti dei suoi seguaci, tra cuori e apprezzamenti.