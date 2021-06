April Summers in due versioni: scollatura vertiginosa in piscina – Video

April Summers sorprende i suoi follower con due costumi pazzeschi: il fisico della top model inglese fa impazzire i suoi fan.

La modella inglese sta trascorrendo le vacanze in Italia, precisamente in Sardegna. Di recente ha scherzato sui social, mostrando una pancia più pronunciata e rassicurando i follower di non essere incinta ma è solo colpa del cibo italiano.

April Summers è un volto molto conosciuto sui social per i suoi scatti artistici. Inoltre, è una fan sfegatata dell’Inter, in particolar modo del ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi. La sua passione per il club italiano è venuta fuori proprio alla festa scudetto, quando April ha condiviso una foto in omaggio alla vittoria della Serie A.

Ma l’indossatrice è anche conosciuta per esser stata una delle protagoniste delle riviste Playboy. Infatti, è apparsa sulle copertine del magazine diffuse in varie parti del mondo. Ma l’Italia è nel suo cuore e lo dimostra la vacanza che sta trascorrendo in Sardegna da giorni. E quest’oggi, April ha incantato i suoi seguaci con un video.

April Summers, a bordo vasca è incantevole – Video

La modella bionda ha sfoderato un paio di costumi molto diversi, ma che allo stesso modo hanno conquistato l’attenzione dei fan. April Summers ha condiviso un breve video in cui ha posato con un monokini bianco, con una scollatura molto profonda. E successivamente ha sfoggiato il suo bikini nero, mettendo in risalto le sue qualità fisiche.

Sotto al post, centinaia di interazioni in pochi minuti. La top model britannica è riuscita a catturare i follower con una semplice clip di breve durata a bordo piscina, con alle spalle un meraviglioso panorama. April si mostra anche abbastanza abbronzata, pur avendo una carnagione molto chiara. Le prime scottature d’estate sono evidenti. D’altronde, il sole bacia i belli.