Roma, Dzeko e il mercato per l’attaccante. E se fosse proprio il bosniaco l’uomo in più di Josè Mourinho? Le ipotesi crescono.

Mourinho vuole un attaccante, questo è certo, ma niente esclude che possa essere proprio il bosniaco considerato il feeling con la piazza e la qualità assolutamente indiscutibile. Dzeko potrebbe in ogni caso restare alla Roma, anche in presenza di un nuovo numero nove, l’ipotesi è concreta, considerati anche i movimenti delle altre squadre che per il moment non hanno cercato con insistenza l’attuale 9 giallorosso. Mourinho, intanto, osserva da lontano.

Mercato Roma e se l’attaccante fosse già a Trigoria? Milan e Juventus restano alla finestra

Il Milan tiene sott’occhio il caso Dzeko perchè non ancora certo di piazzare il colpo Giroud. Se il francese non dovesse arrivare allora i rossoneri si fionderebbero sul bosniaco che fa gola anche alla Juventus. Anche li però, i segnali non arrivano, i bianconeri al momento sono fermi e altrettanto vigli riguardo quello che potrebbe accadere. La Roma, invece con il mercato quasi al via, pensa a Dzeko come una inaspettata risorsa per Mourinho.

La Roma, insomma potrebbe ritrovarsi in casa l’attaccante, o uno degli attaccanti della prossima stagione, con a questo punto la benedizione di Josè Mourinho. Milan e Juventus attendono ma non lanciano segnali e quindi il discorso potrebbe arenarsi. Il resto è quasi tutta suggestione, con poche mosse ancora ufficiali in giro, la voce rincorre la realtà, ed il tutto alla fine potrebbe manifestarsi in niente, anche per quel che riguarda il caso Dzeko.