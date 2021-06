Al minuto 10 di Danimarca-Belgio, seconda gara a Copenaghen di Euro 2020, lo stadio ha reso omaggio con un minuto di applausi a Christian Eriksen.

Il mondo rende omaggio a Christian Eriksen. A pochi giorni dall’arresto cardiaco che avrebbe potuto costare la vita al calciatore dell’Inter, Belgio e Danimarca hanno concesso una standing ovation straordinaria, con la collaborazione dell’intero Parken Stadion, al numero 10, ancora ricoverato in ospedale, ma fuori pericolo.

L’intero match è stato dedicato al campione ex Tottenham. All’ingresso delle squadre, un’enorme maglia numero 10 della Danimarca con il suo nome è stata fatta entrare insieme ai simboli di Euro 2020. Evidente l’emozione non solo nei compagni di squadra danesi, ma anche in tutti i suoi amici belgi, durante gli inni e subito dopo. Ma il momento più intenso e toccante si è avuto al decimo minuto, condito con un lunghissimo applauso che rimarrà nella storia come uno dei momenti più belli di sempre agli Europei.

Omaggio a Eriksen: il video di Danimarca-Belgio

Inizio da sogno per i tifosi danesi. Dopo nemmeno un minuto, la squadra di casa, entrata in campo con una grande carica agonistica, ha infatti schiacciato i più quotati avversari nella propria metà campo. Risultato? A 99 secondi dal calcio d’inizio, si è ritrovata in vantaggio grazie alla rete lampo di Poulsen, secondo gol più veloce nella storia degli Europei.