La Polonia tenta l’impresa, ma i precedenti con la Spagna sono un incubo

Spagna e Polonia sono pronte quasi a una sfida da dentro o fuori a Euro 2020: i precedenti dicono Furie Rosse.

Spagna e Polonia sono due tra le deluse del primo turno di Euro 2020. Anche per questo la gara del 19 giugno assume una rilevanza importante nell’economia della competizione. Dopo la sconfitta con la Slovacchia di Hamsik, con un nuovo ko la squadra del bomber Lewandowski rischierebbe seriamente di abbandonare al primo turno la competizione, dovendosi giocare il tutto per tutto con la Svezia all’ultima giornata per sperare di risultare la miglior terza.

Ma anche alle Furie Rosse, fermate sullo 0-0 dagli scandinavi, un ko potrebbe risultare letale. E per la formazione allenata da Luis Enrique un’eliminazione così repentina dalla manifestazione, ancor più che per quella di Sousa, assumerebbe il significato di un vero e proprio fallimento. Fortunatamente, in soccorso della Roja non arriva solo la maggior qualità della rosa, ma anche il dato importantissimo dei precedenti. Mai fino a oggi i polacchi sono riusciti ad avere la meglio contro gli spagnoli in una competizione ufficiale.

Spagna-Polonia: i precedenti tra le due Nazionali

Sono dieci fino a questo momento gli incroci tra le due Nazionali. Di questi, ben otto sono terminati con una vittoria per la Roja, e alcuni trionfi sono stati a dir poco rotondi. Ad esempio il 6-0 con cui gli iberici hanno piegato i rivali nell’amichevole di Murcia dell’8 giugno 2010, ultimo test prima dei trionfali Mondiali in Sudafrica. Una Polonia che già all’epoca schierava calciatori di primo livello come lo stesso Lewandowski e Kamil Glik.

Gli ultimi otto confronti diretti tra le due compagini si sono avuti comunque solo in amichevole, e in queste gare l’ultimo e unico trionfo polacco risale addirittura al novembre 1980, quando gli spagnoli vennero sconfitti in casa allo stadio de Sarria di Barcellona. Era un’altra Spagna, ma era anche un’altra Polonia, quella che di lì a due anni avrebbe brillato anche nei Mondiali giocati proprio in terra iberica, trascinata da Zibi Boniek.

Per tornare alle competizioni ufficiali, comunque, sono solo due i confronti finora tra Spagna e Polonia. Entrambi si sono avute nel corso di qualificazioni per gli Europei in vista dei campionati del 1960. La vittoria andò nella gara d’andata del 28 giugno 1959 a Chorzow alle Furie Rosse, con un 4-2 firmato Alfredo Di Stefano e Luis Suarez. Quattro mesi dopo, sempre per le qualificazioni europee, la Spagna riuscì a imporsi anche in casa, a Madrid, con un netto 3-0.