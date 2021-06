Billy Gilmour, campione d’Europa con il Chelsea e protagonista con la Scozia a Euro 2020: chi è la nuova stella del calcio britannico.

C’è un nome sulle bocche di tutti dopo la gara tra Inghilterra e Scozia a Euro 2020: Billy Gilmour. E non solo perché il talentino del Chelsea ha saputo fermare sullo 0-0 la più forte compagie britannica, diventando anche l’uomo partita per l’Uefa. Ma anche, e forse soprattutto, per essere risultato positivo al Covid, al punto da far temere un possibile focolaio per la squadra di Southgate.

Il giovane centrocampista non ha infatti salutato i compagni solo sul terreno di gioco, ma li ha anche incrociati, tra baci e abbracci, negli spogliatoi e a bordo campo, essendo a tutti gli effetti uno dei talenti più brillanti della Premier League inglese. Insomma, in Inghilterra c’è timore, e non poco. Al di là del ruolo di ‘untore’, Gilmour resta però uno dei grandi protagonisti di questi Europei, una stella destinata a brillare nei prossimi anni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulle sue caratteristiche tecniche.

Chi è Billy Gilmour

Billy Clifford Gilmour è nato a Irvine l’11 giugno 2001. Centrocampista dotato di una grande visione di gioco, può giocare sia da regista che da mezz’ala, portato però più alla verticalizzazione rapida che al palleggio ragionato. Bravo nel dribbling, vede bene anche la porta, anche se al Chelsea, in poche apparizioni nelle prime due stagioni, non ha ancora avuto modo di segnare il suo primo gol ufficiale. Questione di tempo.

Non molto alto (1 metro e 70), si distingue rispetto a molti suoi connazionali per la personalità straripante. Una caratteristica che potrebbe ben presto portarlo a diventare un perno dei Blues così come lo è già della propria Nazionale.

Paragonato in patria a Kanté, forse anche per la suggestione dovuta al fatto che entrambi giochino con la maglia della squadra blu di Londra, Gilmour è una sorta di prototipo del centrocampista moderno. Un ruolo che è stato rivoluzionato alcuni anni fa da Cesc Fabregas, il giocatore che maggiormente lo ha ispirato fin da quando militava nelle giovanili dei Rangers.

Giovane ‘vecchio’ focalizzato sulla sua carriera, non fa trapelare praticamente nulla della sua vita privata nemmeno su Instagram, dove pure ha un account ufficiale. Sappiamo però che è un endorser dell’Adidas e che ama passare il tempo con gli amici.