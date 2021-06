Gigio, Buffon e gli altri: la carica dei portieri italiani in Ligue 1

Gigio Donnarumma è il terzo portiere italiano del PSG in anni recenti: scopriamo insieme tutti i portieri italiani in Ligue 1.

Dopo le visite mediche, manca solo l’ufficialità: Gigio Donnarumma è ormai il nuovo portiere del PSG. In anni recenti si tratta del terzo portiere italiano chiamato a difendere i pali del club parigino. Quasi una tradizione consolidata, così come quella deportieri italiani trasferitisi più in generale in Ligue 1, non solo a Parigi, ma anche nel Principato.

Ma partiamo dalla capitale. Prima di Gigio, il suo più illustre predecessore con la casacca della squadra di Al-Khelaifi era stato ovviamente Gigi Buffon. Nella sua unica avventura extra-italiana, il portierone scelse di tentare l’ennesimo assalto alla Champions della sua carriera nel 2018-19 alla corte dello sceicco parigino. Riuscì a conquistare la Ligue 1, ma la maledizione europea proseguì ancora, stavolta con una clamorosa rimonta subita dal Manchester United.

L’altro grande predecessore di Gigio è il suo vice attualmente in Nazionale. Stiamo parlando ovviamente di Salvatore Sirigu. Dopo gli anni al Palermo, il portiere sardo trovò fortuna al Parco dei Principi, rimanendo per cinque anni e conquistando ben quattro campionati e dodici trofei in generale.

Portieri italiani in Ligue 1 prima di Donnarumma: da Roma a De Sanctis

Se la tradizione ‘italiana’ a Parigi è piuttosto recente, risale a qualche anno prima quella a Monaco, nel Principato. Una vera leggenda del club è stato Flavio Roma. L’estremo difensore è stato grande protagonista nel club biancorosso una prima volta dal 2001 al 2009, per poi tornare a chiudere la carriera dal 2012 al 2014. In tanti anni riuscì a conquistare solo una Coppa di Lega, ma riuscì a essere protagonista della clamorosa cavalcata che nel 2004 portò il Monaco fino alla finale di Champions, per poi perdere contro il Porto di Mourinho.

Anche attualmente al Monaco c’è un portiere italiano, anche se solo come vice. Si tratta di Vito Mannone, uno dei pochi calciatori azzurri a non aver mai giocato un minuto nel nostro campionato, passando dall’Arsenal al Sunderland, con parentesi in America e Danimarca prima dell’approdo in Ligue 1.

C’è infine uno di quei portieri in grado di farsi apprezzare tanto in Italia quanto all’estero. Stiamo parlando di Morgan De Sanctis. Dopo le grandi avventure al Napoli e alla Roma, in entrambi i casi con scudetti sfiorati, il portiere pescarese chiuse la carriera nel 2016-17 proprio nel Principato, togliendosi uno sfizio non da poco. Vinse il campionato davanti al PSG, trascinato da un giovane talento che di lì a poco avrebbe fatto parlare il mondo intero: Kylian Mbappé.