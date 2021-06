Harry Kane: il suo primo bacio, le passioni per golf e auto e il no ai tatuaggi

Harry Kane è una delle stelle del calcio britannico, ma appare poco sui tabloid per la sua riservatezza: tutto quello che non sai del bomber della Nazionale inglese.

L’Inghilterra è certa di aver superato la fase a gironi di Euro 2020, ma c’è ancora un piccolo problema, un tarlo per i milioni di supporter inglesi. Infatti, Harry Kane non ha ancora segnato nel torneo, ma quel che più preoccupa i tifosi è il modo di giocare proposto dal ct Southgate. L’attaccante del Tottenham non sarebbe servito a dovere e gioca troppo al servizio della squadra. Insomma, i fan vogliono che il bomber si sblocchi quanto prima per inseguire il sogno: “Football it’s coming home“.

Il centravanti degli Spurs è nato a Londra nel 1993. Soprannominato Uragano, “Hurricane” in inglese, per l’assonanza tra il suo nome e cognome e la parola. Ha diverse passioni ed è un calciatore molto umile, pur rappresentando una delle stelle del calcio britannico. Diversamente da molti suoi colleghi non ha tatuaggi: “Mio padre ha sempre detto che me ne sarei pentito da grande”.

Harry Kane, dai cani all’amore per Katie

Il bomber della Nazionale inglese ha una grande passione per la NFL, il football americano. Tant’è che i suoi cani si chiamano Brady e Wilson, come due giocatori dello sport sopra citato. Ma non c’è solo la palla ovale nel suo cuore. Infatti, è ama giocare a golf e nella sua lussuosa casa ha proprio un simulatore di golf che gli permette di disputare match durante il tempo libero. Ovviamente, nella sua villa non poteva mancare la piscina, ma anche una stanza adibita solo al cinema.

E ancora, ha diverse auto, tra cui la Bentley Continental GT Supersports. Un veicolo spazioso, giusto per le mazze da golf: “E’ la mia supercar“, ha dichiarato Harry Kane in un’intervista al Sun.

Infine, della sua adolescenza si sa che ha frequentato la stessa scuola di David Beckham. Proprio a scuola ha conosciuto Katie Goodland, attuale moglie. In una vecchia intervista a Life Beyond Sport ha svelato di aver ricevuto il primo bacio a 14 anni durante una festa, proprio da Katie. I due sono rimasti buoni amici, fino a decidere di iniziare una relazione seria da adulti. Si sono sposati nel 2019 e ora hanno tre bambini.