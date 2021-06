Gol in trasferta: ufficiale la decisione della Uefa: “Sarà peggio”

La Uefa ha preso una decisione ufficiale sulla regola del gol in trasferta: arrivano reazioni forti sulla scelta.

La Uefa ha finalmente deciso. Dopo lunghe consultazioni la regola del gol in trasferta è stata abolita. Una decisione che arriva dopo 54 anni in cui tale scelta ha condizionato diverse partite. Per ultime quelle della Juve con il Porto e andando indietro nel tempo quel clamoroso derby di Champions League fra Inter e Milan. Dalla prossima stagione quel consueto modo di dire “il gol in trasferta vale doppio”, ascoltato dai bar alle trasmissioni televisive, andrà quindi in pensione”.

Le prossime competizioni europee saranno quindi stravolte da una norma che era attesa da tempo e da quasi tutti gli addetti ai lavori. E fra i tanti commenti di chi apprezza la decisione, c’è anche chi ipotizza cosa potrebbe accadere dall’anno prossimo. (in aggiornamento)

