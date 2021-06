Inghilterra: Sancho è una terza scelta, ma arriva l’offerta folle

Southgate non sembra convinto da Sancho, che nelle gerarchie dell’Inghilterra è in terza fila: per il calciatore però arriva la maxi offerta.

Un’offerta folle. Nei numeri e in un periodo in cui cifre simili non sembrano alla portata di tutti. É quanto arriva dal Manchester United al Borussia Dortmund per Jadon Sancho, che potrebbe essere il calciatore più pagato in una sessione di mercato al momento povera di affari e proposte indecenti. E invece i Red Devils hanno messo sul piatto numeri irrinunciabili, che alimentano la polemica in patria sulle scelte di Southgate.

Per il selezionatore inglese Sancho è molto dietro nelle gerarchie. Gli è stato preferito anche Bukayo Saka, non di certo l’ultimo arrivato, ma di sicuro un calciatore che ha una valutazione e numeri inferiori a quelli del compagno di reparto. L’esterno offensivo ha giocato solo 7 minuti in tre gare di Euro 2020, e in una di queste non è stato neanche convocato dal Ct. Eppure sempre in Inghilterra ci sono estimatori pronti a fare follie. Con una offerta mostruosa per strappare Sancho alla Bundesliga.

Leggi anche: Portogallo-Francia, la “vendetta” della Coca Cola su Ronaldo – FOTO

Sancho, l’offerta del Manchester United è irrinunciabile: cifre da capogiro

Un solo calciatore. É quanto avrebbe chiesto Solskjaer al Manchester United per alzare il livello dei Red Devils e tentare di raggiungere Guardiola. La sua squadra ha messo in mostra qualità ma necessita di armi in attacco. Serve un calciatore in grado di saltare l’uomo e di creare scompiglio nelle difese avversarie, e per il tecnico norvegese il prescelto è Jadon Sancho. Lo scarso utilizzo ad Euro 2020 ha messo in preallarme il Borussia, che ha scelto di rendere l’attaccante sacrificabile per non mollare la presa su Haaland e trattenerlo ancora.

Timori subito accantonati quelli dei gialloneri di Dortmund, perché i Red Devils non hanno fatto un passo indietro. Nell’interesse per Sancho e nelle cifre dell’offerta. In Germania sarebbe infatti arrivata una proposta da 85 milioni di euro. Numeri pazzeschi in un mercato al ribasso viste le condizioni economiche in cui versano i club. Eppure a Manchester non mollano, e il Borussia è pronto ad accettare. In barba a Southgate, che in tre partite ha messo totalmente da parte il calciatore che probabilmente sarà il più pagato in questa sessione di mercato.