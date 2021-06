La telenovela Mbappé potrebbe presto chiudersi: il Real Madrid spinge per il calciatore, ma intanto arrivano le parole che fanno chiarezza.

Tre nomi per un solo affare. Che dovrà cambiare il volto del Real Madrid. Kane è stato il primo della lista, ma il Manchester City sembra in pole. Ci sarebbe anche Haaland, ma il Borussia è determinato a non trattare e preferirebbe sacrificare Jadon Sancho. Resta solo Mbappé, che sarebbe l’obiettivo scelto da Florentino Perez e da Carlo Ancelotti, determinato ad avere un attaccante in grado di cambiare volto alla squadra e garantire gol e imprevedibilità.

La trattativa con il Psg sembra difficile, ma non impossibile. Lo testimonia l’interesse dei francesi nei confronti di Cristiano Ronaldo, che in caso di addio al terminale offensivo della nazionale francese sarebbe l’erede designato per affiancare Neymar. Ci sarebbe una piccola apertura quindi, e mentre Mbappé dal ritiro della nazionale tace, c’è chi parla per lui, e si lascia andare a dichiarazioni che sono conferme sulle intenzioni del calciatore.

Real Madrid Mbappé, arriva l’annuncio: “Prima o poi finirà ai Blancos”

In Francia il passaggio di Mbappé al Real Madrid è ormai scontato. Se ne parla quotidianamente, e al Psg vengono attribuite pochissime speranze di mantenere ancora in rosa uno dei migliori attaccanti in giro per l’Europa. Florentino Perez non commenta, e neanche il calciatore, che però nel ritiro della Francia ha mostrato segnali di nervosismo. Il mercato tiene banco infatti nella nazionale dei galletti. Da Giroud a Varane, passando per Pogba, Tolisso, Griezmann e Dembelé.

Il caso più eclatante però è quello di Mbappé, e le parole di Villas Boas alimenteranno nuove voci. “Credo che prima o poi finirà al Real Madrid – ha dichiarato il tecnico alla Bild – ed è la soluzione migliore per lui. Insieme a Neymar è uno dei calciatori pronti a vincere il pallone d’oro. Gli manca sempre qualcosa per arrivarci. Hanno sempre mancato l’ultimo passaggio e non sono mai esplosi come previsto. Al Real Madrid Mbappé può riuscirci”.