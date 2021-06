Italia Austria, chi va dal dischetto in caso di rigori: le scelte e i sostituti

Inizia la fase ad eliminazione diretta, e Mancini ha provato i tiratori nel caso in cui match Italia Austria dovesse finire ai rigori: ecco le scelte, le medie e i sostituti.

Mancini non vuole lasciare nulla al caso. Il Ct sa bene che la sua Italia sarà favorita contro l’Austria, ma è consapevole che nei match ad eliminazione diretta tutto può accadere. Anche che una squadra possa impostare la partita per tentare di arrivare alla fine con un pareggio in tasca. Ci sarebbero i supplementari, e poi gli eventuali rigori, che sono una lotteria in cui conta la freddezza e la precisione.

Ecco quindi che Mancini ha già testato gli eventuali rigoristi. Scongiuri e battute a parte, il commissario tecnico sa bene che dal dischetto bisogna avere elementi in grado di isolarsi dalla pressione. Specialmente dopo un anno in cui negli stadi non c’era il pubblico ad alimentare la tensione, e in maniera particolare in una manifestazione in cui da un tiro dal dischetto dipende il futuro della squadra. Ecco quindi quali potrebbero essere i tiratori scelti, e gli eventuali sostituti in caso di cambi in corso.

Cinque nomi in caso di rigori: Mancini fa le prove in vista di Italia Austria

Tutto pronto per la sfida fra Italia e Austria, che potrebbe regalare agli azzurri i quarti di finale. La compagine di Foda non è da sottovalutare. É infarcita di calciatori che giocano in club competitivi, ed ha mostrato di avere le capacità per infastidire le big. Mancini è consapevole invece che la sua squadra può chiudere la pratica nei novanta minuti, ma come è giusto che sia prova anche le soluzioni, i cambi e i rigori in caso di parità. il Ct è partito quindi da Immobile e Berardi, che nei rispettivi club sono i calciatori designati dagli 11 metri.

Jorginho sarà di sicuro nei 5, mentre gli altri due potrebbero essere difensori. Si tratta di Bonucci e Acerbi, che hanno le qualità e la freddezza per evitare errori. Ci sarebbe poi Locatelli, che in assenza di Caputo e Berardi al Sassuolo si è presentato dal dischetto e ha fatto centro. Da non sottovalutare poi Insigne, anche se ogni tanto al Napoli ha sbagliato, mentre Verratti potrebbe essere una soluzione. Sono questi i calciatori che potrebbero avere eventualmente l’incarico di portare a termine la missione se le partite dovessero risolversi ai rigori. L’Italia intera spera di no, ma è pronta a stingersi attorno ad una squadra che non vuole e non deve lasciare niente al caso.