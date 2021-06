Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: arriva il primo colpo

Ore caldissime a Trigoria. Mourinho ha scelto un suo connazionale per sostituire Pau Lopez. Tiago Pinto a lavoro.

Dopo giorni di attese, sembra proprio che il neo allenatore della Roma, Jose Mourinho, abbia deciso chi sarà il portiere titolare della Roma che sta nascendo al posto dell’ormai partente Pau Lopez. Si tratta di Rui Patricio, nazionale portoghese come lo Special One. Il portiere, che gioca in Inghilterra, avrà il difficile compito di dare quelle certezze che sono mancate negli ultimi anni e mai più percepite dai tempi di Alisson.

Rui Patricio: esperienza e sicurezza al servizio dello Mourinho

La trattativa è già in stato avanzato, da limare solo i dettagli, con il Wolverhampton che non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni per il cartellino; mentre la Roma ne offre circa la metà. Si potrebbe chiudere con una cifra molto più vicina a quanto offerto dal club giallorosso, forte anche del fatto che l’accordo con il giocatore è già stato definito sulla base di 2,5 milioni a stagione.

In caso di conferma, il giocatore portoghese sarebbe il primo acquisto dell’era Mourinho garantendo così ai tifosi una soluzione di sicura fiducia tra i pali. Portiere titolare della nazionale rossoverde, impegnato in queste settimane proprio nel Campionato europeo 2020 e reduce dall’eliminazione contro il Belgio agli ottavi arrivata ieri sera, conta all’attivo circa 600 presenze in tutta la sua carriera.

Nonostante l’età, 33 anni, non proprio giovanissimo, Rui Patricio non ha espresso dichiarazioni riguardo la trattativa. Si vocifera però che sia molto motivato a raggiungere uno dei migliori allenatori di tutta la storia portoghese a Roma per iniziare questa nuova avventura. Attendendo gli ultimi sviluppi e contando nell’esito positivo dell’affare, non vediamo l’ora di vedere la nuova Roma costruita da Tiago Pinto e Jose Mourinho; pronti per guidare un Olimpico infuocato nelle partite che contano.

Giovanni Rainone