Mercato Napoli: Giuntoli ha fretta di chiudere per la stella brasiliana

Il mercato del Napoli e Kaio Jorge, Giuntoli sonda l’opportunità che arriva dal brasile. La società vuole chiudere.

Il Napoli vuole aprire le danze del suo mercato con un colpo ad effetto, metà rischio e metà certezza, Kaio Jorge, diciottenne attaccante del Santos fa gola al Napoli e secondo indiscrezioni di mercato lo stesso Giuntoli vorrebbe chiudere al più presto la trattativa con la società brasiliana. A breve un incontro tra le parti potrebbe chiarire la situazione, confermando o negando l’intenzione dei due club di concludere l’affare.

La stellina brasiliana fa gola al Napoli, questo lo si era già inteso. Il procuratore di Kaio Jorge dovrebbe trovarsi in questi giorni in Italia, secondo molti proprio per chiudere l’operazione con i partenopeo. Ai 15 milioni inizialmente richiesti dal Santos, gli azzurri risponderebbero con un’offerta vicina agli 8 milioni di euro con alcuni bonus legati a determinate condizioni. La squadre, insomma, potrebbero presto concludere un interessante affare di mercato.

Mercato Napoli: Kaio Jorge tra gli obiettivi di Giuntoli per il prossimo anno

La stella brasiliana, che ha fatto molto bene al Santos, ma che ha pur sempre 18 anni potrebbe risultare un ottimo affare per il mercato del Napoli. Gli azzurri, come risaputo sono sempre alla ricerca di un esterno di sinistra, con il nome di Emerson Palmieri tra i più gettonati al momento. Il calciatore del Chelsea, attualmente impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini rappresenterebbe una scelta graditissima al suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Giuntoli e il Napoli lavorano insomma alla squadra che verrà, la squadra che dovrà far dimenticare gli ultimi giorni della gestione Gattuso, quelli della mancata qualificazione alla Champions League, quelli dell’incredibile prestazione degli azzurri al Maradona contro il Verona. Prestazione della quale, i tifosi, ancora oggi non comprendono la ragione. Kaio Jorge potrebbe essere un affare a basso costo, ma potenzialmente molto valido, si vedrà.