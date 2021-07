Barcellona-Messi: l’ostacolo per il rinnovo viene dalla Liga

Il Barcellona e Leo Messi starebbero lavorando per il nuovo contratto, ma c’è un ostacolo da superare: il limite di stipendio nella Liga.

Sul futuro di Leo Messi al Barcellona filtra ottimismo. Non c’è stato rinnovo e si dovrà arrivare a un nuovo contratto nei prossimi giorni. Ma si tratta solo di un ritardo, secondo fonti iberiche. Eppure, ci sono diversi ostacoli per il prosieguo del matrimonio tra la Pulce argentina e il club blaugrana. In primis le tante pretendenti che stanno corteggiando il campione (PSG su tutte). Ma soprattutto il tetto agli stipendi imposto dalla Liga ed entrato in vigore nel 2014 per volontà del Consiglio Superiore dello Sport.

Si tratta di un tetto salariale descritto dettagliatamente in sei pagine sul sito web della federazione spagnola. In sostanza, il limite di costo per i protagonisti della parte sportiva di un club è pari al reddito del club, al netto dei costi di struttura e del rimborso del debito previsto durante la stagione. Si tratta di un limite che può essere aggiornato nel corso della stagione se dovessero arrivare delle modifiche di budget.

Di norma, il fatturato viene presentato dai club entro il 30 aprile per la stagione successiva, ed è soggetto ad esami da parte del dipartimento di controllo economico della federazione, che può convalidarlo o meno entro la terza settimana di maggio. Ma in cosa consiste nel dettaglio questo tetto?

In cosa consiste il tetto salariale nella Liga