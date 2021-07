Svizzera-Spagna, riflettori accesi sulle wags: la sfida è affascinante – Foto

Riflettori puntati sulle wags di Svizzera-Spagna: le mogli e fidanzate dei calciatori più affascinanti della sfida dei quarti di finale di Euro 2020.

E’ tutto pronto o quasi per il primo quarto di finale di Euro 2020. Ad aprire il turno ci pensano Svizzera e Spagna che si affronteranno nel magico stadio di San Pietroburgo quest’oggi 2 luglio alle ore 18:00. La Gazprom Arena è stato palcoscenico di importanti match di questo torneo e oggi ospiterà la sua ultima partita della manifestazione. Gli spalti hanno accolto diversi personaggi illustri, che hanno catturato la scena.

Così sarà anche per questa sfida tra gli elvetici ed iberici. Inoltre, in tribuna si siederà anche il super fan svizzero diventato meme grazie all’esultanza scatenata contro la Francia. Ma chissà che a seguire le rispettive Nazionali ci saranno anche le wags di Svizzera e Spagna. Le compagne dei calciatori faranno certamente il tifo per i propri mariti e fidanzati, sperando che la loro assenza da casa continui per coltivare il sogno di diventare Campioni d’Europa.

Svizzera-Spagna, le wags più belle

A catturare l’attenzione dei tifosi atalantini e svizzeri ci pensa Kristina, la compagna di Remo Freuler. La bellissima serba è già nota ai supporter e appassionati di Serie A e sta incantando anche durante gli Europei di quest’anno. Sui social ha pubblicato anche il bacio con il calciatore, immortalato dalla televisione svizzera.

Anche l’ex meteora del campionato italiano Seferovic ha al suo fianco una vera bellezza della natura. Si tratta di Amina, con la quale ha messo su una splendida famiglia. Lady Seferovic è il gol più bello del bomber elvetico.

Il capitano della Svizzera sarà sostenuto dalla moglie e madre delle loro due bambine Leonita Lekaj. Xhaka ha conosciuto la donna quando giocava in Germania e presto potrebbe sbarcare in Italia, alla Roma, assieme alla sua dolcissima famiglia.

Criticato sui social per le prestazioni poco convincenti, Alvaro Morata ha il supporto della moglie italiana Alice Campello, nota influencer e imprenditrice. La compagna dell’attaccante juventino non manca occasione per sfoggiare la camiseta Roja…ma in fondo il suo cuore è diviso a metà in azzurro.

Anche la compagna di Jordi Alba è tifosissima della Nazionale spagnola, tant’è che si è recata a Siviglia quando è stato possibile per guardare dal vivo i match della Roja. Romarey Ventura è molto nota sui social, con oltre mezzo milione di follower.

Anche il capitano della Spagna ha una tifosa speciale. Sergio Busquets è seguito dalla bella Elena Galera, che non ha perso occasione per farsi notare sugli spalti durante le partite della Selezione. Insomma, le wags accendono la supersfida tra Svizzera e Spagna.