L’incredibile storia di Martin Braithwaite: dalla sedia a rotelle all’impero immobiliare

Tra le stelle di Euro 2020 c’è anche il danese Martin Braithwaite: origini, moglie e curiosità sull’attaccante del Barcellona.

Comprimario al Barcellona, grande stella nella Danimarca. Martin Braithwaite è uno dei calciatori più rappresentativi della squadra scandinava a Euro 2020. Nato a Esbjerg il 5 giugno 1991 da una famiglia di origini guyanesi, è sposato da anni con una donna molto famosa, una giornalista e conduttrice tv francese, Anne-Laure Louis, fondatrice anche di un marchio d’abbigliamento, Trentefrance.

Coppia affiatatissima, Martin e la bella Anne-Laure hanno già dato vita a ben quattro figli e rappresentano una delle famiglie più apprezzate nel mondo dello sport mondiale. Soprannominato lo ‘street fighter’, ha vissuto un’infanzia difficile. A cinque anni, come riferito da FourFourTwo, è stato colpito da una malattia che lo ha costretto a utilizzare per circa due anni una sedia a rotelle per muoversi.

Nonostante le difficoltà, ha voluto fortemente inseguire il suo sogno di diventare un calciatore. Così, subito dopo aver ricevuto l’ok dei medici, si è impegnato per cercare di recuperare il tempo perduto, dimostrando fin da subito di avere qualcosa in più rispetto a molti suoi coetanei e connazionali. Da lì è partita la sua carriera brillante, che lo ha portato a coronare il sogno di vestire la maglia della Nazionale e di un top club come il Barcellona.

Martin Braithwaite: l’impero da oltre mille case

Uno dei grandi crucci di Braithwaite, secondo fonti a lui vicine, riguarda il suo futuro. Cosa fare da grande, quando la carriera da calciatore sarà un ricordo? Fortunatamente, la sua famiglia è stata molto lungimirante. Insieme a un suo zio l’attaccante, come riferito dalla testata danese BT, ha avviato un’attività imprenditoriale in America di grandissimo prestigio, con un portafoglio da circa 1500 appartamenti (e 500 in fase di costruzione).

Un vero e proprio impero immobiliare capace di muovere un giro d’affari da circa 250 milioni di dollari. Ed è solo l’inizio. Le prospettive sono infatti di grande crescita. Ma non di sole speculazioni si può vivere, e così la famiglai Braithwaite ha deciso di impegnarsi anche nelle attività solidali, aiutando circa 5mila persone meno fortunate a investire nel settore immobiliare, grazie a un’app sviluppata appositamente. Questo per cercare di restituire alla comunità una parte del loro successo. Un bel gesto che si inserisce perfettamente nella storia personale e familiare di un calciatore tanto ambizioso quanto di larghe vedute, sul terreno di gioco e fuori.