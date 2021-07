Emerson Palmieri, il brasiliano ‘compaesano’ di Gattuso: fidanzata e curiosità

I segreti e le curiosità sulla vita privata di Emerson Palmieri, l’italo-brasiliano terzino della Nazionale.

Dopo lo sfortunato infortunio di Leonardo Spinazzola, Emerson Palmieri è diventato un perno della Nazionale italiana. Terzino sinistro di spinta esploso nella Roma, si è imposto in Champions League con il Chelsea, vincendo il trofeo (seppur da comprimario). Ma a far parlare di sé è stata anche la sua vita privata chiacchierata dagli amanti del gossip, nonostante l’italo-brasiliano sia una persona piuttosto riservata.

Nato con il nome di Emerson Palmieri dos Santos proprio a Santos, in Brasile, il 3 agosto 1994, è stato naturalizzato italiano per le sue origini, non troppo lontane. Da parte materna discende infatti da Alfonso Palmieri, un uomo originario di Rossano, frazione di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Se il nome del comune ti dice qualcosa, ma non sei cosentino, dovresti ricordare che si tratta dello stesso comune che ha dato i natali a un altro grande del mondo del calcio, campione del mondo con l’Italia: Rino Gattuso. E proprio come Ringhio anche Emerson è dotato di una grande tempra, anche se le sue qualità tecniche sono nettamente più brasiliane rispetto al celebre compaesano.

Chi è la fidanzata di Emerson Palmieri

Sulla sua vita privata non si conoscono troppi dettagli. Sappiamo che ha un fratello, Giovanni, a sua volta calciatore. Sappiamo che ha diversi tatuaggi. Ma non sappiamo se abbia una moglie e dei figli. Nonostante questo, è stato al centro di diversi rumor di gossip.

In particolare fino a poco tempo fa era accostato a una ragazza di nome Isidora Nascimiento, una splendida blogger brasiliana specializzata in fitness. Qualcuno ha parlato addirittura di una relazione importante tra i due, con tanto di figlio. Ma sui social emerge invece che il terzino sinistro sia da qualche tempo legato a un’altra ragazza brasiliana che vive a Londra, Thaiany Xavier, madre di due figli, un maschietto e una femminuccia.

Insomma, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la fidanzata di Emerson sembrerebbe cascata in un vero e proprio scambio di persona. Anche perché tra il calciatore e questa bella ragazza bionda (poi diventata mora) le cose sembrerebbero andare a gonfie vele da parecchio tempo, come dimostrato anche dalle tante reaction alle foto della ragazza di persone legate ad Emerson.