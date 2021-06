Mercato Lazio: il nuovo esterno di Sarri arriva dal passato

La Lazio di Sarri si muove per Felipe Anderson. Per il brasiliano di tratterebbe di un gradito ritorno in maglia biancoceleste.

Felipe Anderson potrebbe essere il nuovo acquisto a sorpresa della Lazio di Maurizio Sarri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il brasiliano, tra i beniamini dei tifosi per le sue prodezze e giocate ai tempi della prima esperienza biancoceleste, arriverebbe dal West Ham, squadra inglese che lo aveva ingaggiato per circa 31 milioni di euro. Oggi il calciatore potrebbe ritornare a Roma per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.

Maurizio Sarri avrebbe già espresso il suo gradimento per l’acquisto dell’esterno brasiliano che andrebbe a coprire sia la fascia destra che quella sinistra. Un giocatore duttile tatticamente che consentirebbe al tecnico toscano di avere a disposizione un maggior raggio d’azione tattico, avendo tra i suoi Felipe Anderson. Le due squadre torneranno a trattare e si potrebbe alla fine arrivare anche ad una cifra vicina agli 8 milioni di euro. La Lazio ci spera.

Mercato Lazio: Felipe Anderson nuova pedina nello scacchiere tattico di Sarri?

La Lazio di Maurizio Sarri con l’arrivo, a questo punto molto probabile di Felipe Anderson risolverebbe un grosso problema sulle fasce. Il calciatore che non avrebbe alcuna difficoltà nel giocare a destra piuttosto che a sinistra avrebbe tutte le intenzione di aprire una nuova parentesi calcistica alla Lazio, dopo la prima entusiasmante esperienza che tutti i tifosi biancocelesti ricordano con particolare affetto. Al momento la situazione sembra possa evolversi positivamente.

Il mercato dei bianconcelesti della Lazio inizia a muoversi sotto le direttive del neotecnico Maurizio Sarri, arrivato al posto di Simone Inzaghi, a sua volta passato all’Inter del dopo Conte. La Lazio di Sarri inizia a prender forma stando a quel che si ipotizza riguardo acquisti e cessioni, ma chiaramente, oggi è ancora troppo presto per poter aprire in merito delle riflessioni, il mercato ha ancora tanto, troppo da dire e non si può fare altro che aspettare.