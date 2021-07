Morata, minacce terribili alla moglie: Alice Campello mette tutto sui social

Alvaro Morata e Alice Campello ricevono minacce terribili dai social: la condanna della moglie del calciatore sui social.

Continua l’incubo per Alvaro Morata che riceve ancora tantissime minacce, così come la moglie Alice Campello. Durante la gara tra Italia e Spagna – valida per la semifinale di Euro 2020 – l’influencer veneta e compagna del calciatore spagnolo ha ricevuto insulti tremendi.

Già nei giorni scorsi, il bomber della Juventus era stato beccato per le sue prestazioni poco convincenti nel torneo. Tuttavia, a causa del gol contro gli Azzurri a 10 minuti dalla fine, alcuni utenti hanno inondato la chat di Alice per insultare lei, il giocatore e persino i figli.

Ingiurie completamente gratuite e insensate, di utenti cosiddetti “Leoni da tastiera”, che si nascondono dietro uno schermo, magari anche con account falsi.

Alice Campello denuncia sui social: minacce ad Alvaro Morata e figli

Questa mattina, la famosa influencer e moglie dell’attaccante della Nazionale spagnola ha denunciato pubblicamente ciò che è accaduto nei suoi confronti e della famiglia. Attraverso le storie Instagram, Alice ha condiviso i messaggi arrivati a ridosso della gara tra Italia-Spagna, dove Morata si è distinto anche con un gol.

“Ai tuoi figli prenderà un infarto“; “Tuo marito ha il cancro“; “Se posti il gol di Morata, ti brucio casa“; sono solo alcuni dei messaggi che Campello ha voluto postare e rendere pubblici sulle sue storie. La ragazza ha anche scritto un messaggio per rispondere a queste minacce: “Non sto soffrendo leggendo questi messaggi – dice Alice – Se fosse successo ad una ragazza fragile, sarebbe un problema. Ricordiamoci che è uno sport. Spero che in futuro si prendano provvedimenti, perché è vergognoso ed inaccettabile tutto ciò“.

Dunque, ancora minacce per Morata e i suoi cari. Questo tipo di episodi stanno diventando difficili da gestire, e per questa ragione – come suggerisce Alice – c’è bisogno di un intervento serio da parte delle autorità.