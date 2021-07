Elisabetta Canalis spettacolare senza veli, per i fan è la “Regina” – Foto

La bellissima modella sarda incanta i follower con uno scatto bianco e nero: Elisabetta Canalis diventa la regina d’Italia per i fan.

Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Lei ormai è abituata al fuso orario e ai viaggi dallo stivale all’America e viceversa. Da diverse settimane, l’ex velina ha sfoggiato i suoi outfit e i suoi costumi da mare da diverse località italiane.

La modella e attrice italiana e naturalizzata statunitense fa sempre breccia nei cuori dei suoi follower per il suo fisico scultoreo e una forma fisica invidiabile. Tutto merito dello sport, sia chiaro. Elisabetta si allena sotto la guida di Angelo Valente, campione di Kick Boxing e mostra il suo miglior lato sportivo all’interno del ring. Tuttavia, di lati ne mostra tantissimi anche su Instagram, facendo infiammare i suoi fan.

Elisabetta Canalis: “Queste sono le mie foto preferite”

L’ex velina ha incantato con uno scatto in bianco e nero i suoi follower. La bella modella sarda ha postato una delle tante foto fatte nel backstage di qualche collaborazione, mostrando il suo fisico così com’è, genuino e senza veli.

Elisabetta Canalis in topless cattura l’attenzione dei suoi follower che scrivono messaggi e tanti apprezzamenti, facendo schizzare a oltre 60 mila like il suo post. Qualcuno, ironizzando con il nome, sottolinea che lei sia come “la regina Elisabetta italiana“. Per un altro utente è sensuale e mai volgare. In effetti, la classe di Elisabetta non ha eguali ed è per questo motivo che è tra le showgirl italiane più belle al mondo.