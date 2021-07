Mercato Milan, in arrivo il nuovo rinforzo per Pioli: i dettagli

Mercato Milan: un nuovo calciatore per mister Pioli, giocatore di rinforzo per i rossoneri che si apprestano ad accoglierlo.

Il Milan continua nel suo progetto di rinforzo della squadra, a breve potrebbe arrivare un ottimo rinforzo per Stefano Pioli. Il calciatore viene dal campionato francese, e serve all’allenatore rossonero per sostituire quando stanco o infortunato Teo Hernández. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mercato Milan: su chi hanno messo gli occhi i rossoneri?

Il Milan per avere un vice degno di Theo Hernández, ha rivolto lo sguardo un’altra volta in Ligue 1, la massima serie francese. Il nome che è venuto fuori è quello di Fodé Ballo-Touré, il giocatore classe 97 è proprietà del Monaco, molto forte fisicamente, veloce ed inoltre ha un gioco molto offensivo, un profilo a dir poco perfetto per essere il vice del terzino ex Real Madrid. Il Monaco sembra non aver problemi a lasciare andare il proprio giocatore, infatti ci sarebbe già l’accordo fra i due club anche se manca ancora l’ufficiosità. Ma è quasi sicuro che Fodé Ballo-Touré vestirà in rossonero in questa stagione. Di seguito tutte le cifre.

Tutte le cifre della trattativa Fodé Ballo-Touré

Il giocatore senegalese vale all’incirca 8 milioni di euro, ma i rossoneri non hanno intenzione di sborsare quella cifra. L’idea del Milan è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, mentre il club francese ha idee diverse in mente, infatti ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. Il giocatore sembra intenzionato ad andare al Milan, le cifre delle due parti inoltre sono abbastanza vicine. L’accordo tra i rossoneri e il Monaco dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Per i tifosi meneghini non resta altro che aspettare.