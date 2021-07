Belotti, Insigne, Locatelli: tutti gli Azzurri protagonisti del calciomercato

Campioni d’Europa e protagonisti del calciomercato: da Insigne a Florenzi, passando per Belotti, Sirigu e Locatelli, che cosa faranno gli Azzurri.

La vittoria degli Europei dell’Italia infiamma il calciomercato degli Azzurri. Sono tanti i calciatori col futuro in bilico e che tra pochi giorni o settimane possono cambiare squadra, portandosi in valigia la medaglia di Euro 2020.

Ora arriva il meritato relax, dopo 50 giorni di ritiro e di grande stress fisico e mentale. Ma proprio in questo periodo di vacanza, molti giocatori della Nazionale italiana potrebbero cominciare la nuova stagione altrove.

I nomi più caldi sono Manuel Locatelli, Andrea Belotti, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi. Ma non mancano alcune situazioni complesse da risolvere. Basti pensare a Lorenzo Insigne, che deve rinnovare il contratto con il Napoli. O ancora, Giorgio Chiellini. Il difensore ha vinto gli Europei da svincolato.

Il calciomercato degli Azzurri: rinnovi e trasferimenti

Partendo proprio dal capitano della Nazionale, sembra scontato che rinnovi il contratto con la Juventus per un altro anno. Giorgio Chiellini non chiuderà la sua carriera con questa vittoria di Euro 2020, ma potrebbe aver posto la parola fine con la maglia dell’Italia. Insomma, lo rivedremo per un altro anno in bianconero e protagonista in Serie A.

Rinnovo che sarà un tema centrale per i tifosi del Napoli, visto che Lorenzo Insigne non ha ancora firmato il prolungamento del contratto. Il rapporto con la società azzurra scade nel 2022 e le parti si sono date appuntamento nei prossimi giorni per discutere dell’ingaggio e della durata del rinnovo. In caso di mancata intesa, Insigne potrebbe incredibilmente essere ceduto all’estero.

A proposito di attaccanti e di rinnovo, il Gallo Belotti ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma sembra complessa una sua permanenza al Torino. Quest’estate potrebbe cambiare aria da Campione d’Europa. Chi cambierà certamente squadra sarà Alessandro Florenzi. Il terzino non è stato riscattato dal PSG e ritornerà alla Roma, ma sarà solo di passaggio: una nuova avventura lo attende, ancora da capire quale.

E ancora, Manuel Locatelli è l’uomo mercato dell’estate. Il suo nome è accostato da mesi alla Juventus e ora finalmente la società e il calciatore potranno cercare di trovare l’accordo. In caso contrario, il Sassuolo è pronto a vendere il suo gioiello all’estero. Sempre dalla società neroverde potrebbe arrivare una cessione a sorpresa: Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Inter.

Infine, Sirigu lascerà il Torino ed è pronto ad una nuova esperienza al Genoa: a breve potrebbe arrivare l’ufficialità. Ed Emerson Palmieri (dopo un’ottima performance in finale a Wembley) potrebbe lasciare definitivamente il Chelsea e accasarsi al Napoli, che da tempo segue il difensore. L’unico certo (manca solo l’annuncio) di giocare la prossima stagione in una nuova squadra è Gianluigi Donnarumma. Il portiere eroe della Nazionale sarà presentato nelle prossime ore dal PSG come il nuovo acquisto.