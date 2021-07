Mercato Torino, i granata sul fantasista: vecchia conoscenza della A

Mercato Torino: il club granata punta su un giocatore che ha già militato in Serie A, scopriamo insieme di chi si tratta.

Il club torinese in questa sessione di mercato è parecchio in movimento, l’arrivo di Juric sembra aver rinvigorito i granata che si sono messi alla ricerca di giocatori necessari all’allenatore croato. Il Torino mira a un giocatore che ha già avuto delle esperienze nella competizione maggiore italiana. Di seguito il probabile acquisto del Toro.

Mercato Torino, chi è il giocatore che i granata vogliono?

Ivan Juric si prepara al campionato che sta per iniziare, mancano ancora dei piccoli dettagli per rifinire la rosa. Tra addii bruschi, come quello di Sirigu, ci sono anche notizie per quanto riguarda il mercato in entrata. Il tecnico del Torino infatti vuole migliorare il centrocampo e per farlo avrebbe chiesto di un giocatore che conosce già la Serie A. Anche se al momento gioca in Turchia. Stiamo parlando di Miha Zajc, il centrocampista sloveno attualmente in forza al Fenerbahçe è dotato di una buona visione di gioco ed è anche un abile tiratore dei calci piazzati, dispone inoltre di un buon tiro dalla lunga distanza. I granata vorrebbero puntare sullo sloveno il prossimo anno. Di seguito tutti i dettagli della trattativa.

Tutte le cifre di Miha Zajc

Per quanto riguarda lo stipendio del trequartista sloveno, non ci dovrebbero essere problemi. Infatti l’ex Empoli percepisce poco più di 1 milione di euro, cifra che è idonea al club di Torino. Mentre il cartellino del giocatore secondo il sito transfermarkt.it è stimato intorno ai 3 milioni di euro. Lo sloveno però le scorsa stagione ha giocato con il Genoa, la squadra turca aveva concesso al grifone il prestito con diritto di riscatto. Quindi non è da escludere che questa possa diventare la formula per trovare l’accordo fra i due club. Non resta che aspettare ulteriori notizie.