Lucia Javorcekova mostra tutto: lo scatto della modella senza vestiti – Foto

Sorprendente e affascinante: lo scatto di Lucia Javorcekova sorprende i follower, le immagini sono mozzafiato.

La modella slovacca sorprende tutti i suoi fan e non si smentisce, come al solito. Lucia Javorcekova, diventata nota sul web per una challenge social, è solita incantare i suoi seguaci con scatti provocanti e mozzafiato.

Nelle storie social, l’indossatrice ha comunicato di essere la protagonista di un calendario nudo, e non vede l’ora che sia pronto per la pubblicazione. A settembre l’appuntamento che infiammerà i suoi follower.

Nel frattempo, Lucia Javorcekova ha pubblicato un post incredibile, che ha lasciato tutti senza parole. Un anticipazione del calendario? Chissà, bisognerà attendere qualche altro mese per scoprirlo.

Leggi anche >>> “Kragl vero bomber”, pazzesco annuncio di Alessia Macari – FOTO



Lucia Javorcekova, in doccia senza abiti: fan senza parole

La modella di Bratislava non è nuova a questi scatti accattivanti. Questa volta si è superata, con uno shooting all’interno della doccia, spalle alla camera e completamente senza vestiti. Lucia ha messo in mostra le curve del suo corpo e il suo fondoschiena, condividendo una frase motivazionale come descrizione: “Scrivi le tue ferite nella polvere, i tuoi benefici nel marmo“.

Tra i follower grande ammirazione per la sua forma fisica eccezionale. “Wow, sono inspirato“, scrive qualcuno; tantissimi cuori e qualche fiamma. Ma anche qualche commento critico. Infatti, c’è chi vuole sottolineare ai seguaci della slovacca che il suo corpo sia stato ritoccato ed è frutto di un lavoro chirurgico. Ma la bellissima Javorcekova guarda oltre e volta le spalle agli haters.