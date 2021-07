Mercato Roma, Mourinho guarda in casa Juve: scelto lui

Mercato Roma: i giallorossi si preparano ad un nuovo acquisto, lo Special One vuole un giocatore della Juventus. Scopriamo di chi si tratta.

La Roma continua il mercato in entrata. Una delle prime frasi dette da Jose Mourinho è stata “mi aspetto molti regali dalla società”. La dirigenza della Roma vuole accontentare lo Special One al meglio e prende in considerazione ogni richiesta dell’allenatore portoghese. Gli Europei (da poco terminati con la vittoria dell’Italia) hanno tolto alla Roma una pedina estremamente importante, stiamo parlando si Leonardo Spinazzola, considerato uno dei migliori giocatori in questa competizione; dall’altra parte però hanno messo in luce altri giocatori che potrebbero tornare utili a Mourinho. Di seguito il giocatore che lo Special One vuole portare a Roma.

Mercato Roma, i giallorossi su un giocatore della Juve

Tra i giocatori che si sono messi più in mostra agli Euro2020, salta fuori il nome di Federico Bernardeschi, che in un’intervista post partita non ha mancato di mandare qualche frecciatina al suo ex ct Andrea Pirlo. L’ex Fiorentina grazie alla freddezza dimostrata dal dischetto di rigore sia nella semifinale che in finale ha convinto Jose Mourinho a puntare su di lui. La Roma si è iniziata a muovere per l’esterno bianconero. Di seguito i dettagli.

Federico Bernardeschi alla Roma? Le ipotesi

Il colpo Bernardeschi non sembra così impossibile vista la sua scadenza di contratto nel 2022. L’esterno classe 94, anche se non ha ancora rinnovato con la squadra di Torino, ha manifestato l’interesse di rimanere con i bianconeri sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’idea della Roma è comunque molto allettante e potrebbe non rinnovare con la Juve proprio per tenersi libero in futuro; così da sfruttare la cessione a parametro zero nel caso vada male la prossima stagione con il club zebrato.