Mercato Roma, sgarbo Tottenham all’ex Mou: assalto al suo gioiello

Mercato Roma: il Tottenham vuole il pilastro dei giallorossi, lo Special One potrebbe perdere una pedina importante per la sua rosa.

In questa finestra di mercato la Roma è attiva sia sul fronte cessioni che su quello acquisti. La Serie A inizia il 22 agosto e mancano gli ultimi ritocchi per iniziare al meglio la prossima stagione. Alcuni club europei però hanno messo nel mirino un giocatore fondamentale per lo Special One. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mercato Roma, un club inglese su un giocatore giallorosso

Un giocatore giallorosso si è messo molto in mostra negli ultimi anni con la Roma, stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini, il centrocampista è dotato di una buona visione di gioco, è abile negli inserimenti e in possesso di un buon tiro dalla distanza, è inoltre capace nell’impostare il gioco. Caratteristiche che lo rendono un centrocampista appetibile ai top club europei. Tra tutte le squadre il Tottenham è quella più interessata a lui, tanto da volerlo portare a Londra già in questa stagione. Il problema è che la società della Roma considera Pellegrini un giocatore incedibile. Come riportato da forzaroma.info il classe 96 è in attesa di un rinnovo di contratto, ancora non arrivato visto il focus di Tiago Pinto sul mercato in uscita.

Lorenzo Pellegrini può partire?

Il giocatore romano ha una clausola sul suo contratto di 30 milioni di euro, clausola che il club vorrebbe togliere. Inoltre per quanto riguarda il rinnovo del contratto ci sarebbe la volontà da entrambe le parti per trovare l’accordo, visto anche il forte attaccamento alla maglia del calciatore formato nelle giovanili della stessa Roma. Si dovrà aspettare ancora un po’ per vedere il futuro di Lorenzo Pellegrini, anche se quasi sicuramente vestirà giallorosso pure la prossima stagione.