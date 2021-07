Mercato Milan, occhi in Bundesliga: individuato il colpo da novanta

Mercato Milan: i rossoneri per il prossimo colpo vanno in Germania, occhi puntati sull’esterno giamaicano.

In questa finestra di mercato il Milan si è dimostrata una delle squadre in maggiore movimento, tra cessioni e acquisti. Si può vedere la determinazione della dirigenza rossonera nel voler dare a Stefano Pioli la formazione migliore possibile per questa stagione in cui il Milan finalmente torna nella massima competizione europea, di cui detiene già 7 titoli. I diavoli adesso puntano a migliorare il reparto offensivo a destra. I rossoneri per trovare il giocatore giusto si sono spinti fino in Germania. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul giocatore che potrebbe arrivare a Milano.

Mercato Milan, i rossoneri vogliono un giocatore della Bundesliga

Il nome che il Milan vuole per la fascia destra è quello di Leon Bailey, l’esterno classe 97 è un giocatore del Bayer Leverkusen. Il giamaicano è dotato di un’eccellente velocità, abile nel saltare gli avversari ed è in possesso di una buona visuale di gioco che gli permette di fornire molti assist ai suoi compagni di squadra, può inoltre giocare su entrambe le fasce. A confermare tutte queste sue abilita ci sono i numeri della scorsa stagione, infatti l’esterno del Leverkusen in 40 partite disputate ha accumulato 15 reti e 11 assist. Performance che ha fatto salire notevolmente il prezzo del giocatore. Un profilo decisamente interessante per il Milan di Stefano Pioli che proverà in tutti i modi ad accaparrarselo. Di seguito i dettagli della trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Milan, in arrivo il nuovo rinforzo per Pioli: i dettagli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Milan, arriva il bomber: affare in chiusura. I dettagli

I dettagli sulla trattativa Bailey

Ad oggi il valore del giocatore giamaicano ammonta a circa 35 milioni di euro, un prezzo decisamente troppo alto per le casse del Milan. Inoltre altre formule per portare a Milano il numero 9 del Bayer Leverkusen sono da escludere, infatti i vari prestiti con diritto o obbligo di riscatto non verranno presi in considerazione dal club tedesco che reputa il classe 97 una pedina troppo importante. Se i diavoli lo vogliono devono prepararsi a fare un’offerta che il Leverkusen non può rifiutare.