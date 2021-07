Cristiano Ronaldo annuncia un misterioso “decision day”: tifosi scatenati

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? L’attaccante annuncia un misterioso “decision day”: i tifosi si dividono.

Ci siamo. Il “decision day“, il giorno della decisione, è arrivato per Cristiano Ronaldo. Lo ha annunciato lo stesso attaccante della Juventus attraverso un post su Instagram molto misterioso ed enigmatico. In giorni di grande trepidazione per il mercato in casa bianconera, basta qualunque indizio social a scatenare i tifosi. Così, sull’ultimo post di CR7 si è scatenata una valanga di commenti di sostenitori bianconeri infuriati per ilo suo comportamento.

Seduto con un completo azzurro sul cofano della sua Rolls Royce, un pensieroso Ronaldo rimugina sul suo futuro nel giorno delle decisioni irremovibili. Un’immagine emblematica del suo momento, anche se non obbligatoriamente ricollegata al calciomercato, anche se in molti hanno commentato sperando di poterlo vedere il prossimo anno al PSG.

Un trasferimento che potrebbe dipendere dal futuro di un altro fuoriclasse, Kylian Mbappé. Se l’attaccante francese dovesse andare in tempi brevi al Real Madrid, non è da escludere un affondo parigino per CR7, magari attraverso uno scambio con Mauro Icardi. Al momento si tratta però di un’ipotesi lontana. Resta da capire quale sia la volontà del calciatore lusitano? Tentare una nuova esperienza o proseguire nella sua avventura bianconera? Il suggerimento potrebbe arrivare proprio dai tifosi…

Cristiano Ronaldo e il futuro alla Juventus: il post Instagram scatena i tifosi

Probabilmente non ci sarà alcuna notizia in tempi brevi sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore dovrebbe raggiungere il ritiro della Juventus tra qualche giorno, e non sembrerebbero esserci all’orizzonte divorzi clamorosi. Ma è bastato questo misterioso post di CR7 per far scaturire una serie di commenti scatenati da parte dei tifosi.

In moltissimi lo vorrebbero al PSG per conquistare una nuova Champions, altri esprimono il desiderio di un suo grande (e difficilissimo) ritorno al Real Madrid o al Manchester United. Ma le reazioni più veementi sono quelle dei tifosi bianconeri. Nonostante 101 reti in 133 presenze, sono pochissimi i sostenitori della Juventus che sui social vorrebbero rimanesse a tutti i costi.

Il tenore dei messaggi dei tifosi bianconeri è infatti di senso opposto. Con grandissimo orgoglio molti sottolineano che la Juventus è un grande club e giocare per quei colori è un onore, quindi se non dovesse avere più voglia può tranquillamente alzare i tacchi. Un sentimento comune a molti tifosi, che in questo momento si sentono traditi da un calciatore che ha dato molto, ma che non è mai sembrato sposare appieno la causa juventina. Che possano essere messaggi di questo genere a spronarlo a continuare la sua avventura in Italia?