Gazidis annuncia di avere un cancro alla gola: la reazione dei tifosi è emozionante

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha annunciato di avere un cancro alla gola: i tifosi si stringono attorno al dirigente.

Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del calcio: Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha annunciato di avere un cancro alla gola. Il dirigente lo ha comunicato ufficialmente attraverso i canali del club rossonero, mantenendo la calma e tranquillizzando i propri tifosi.

Nonostnate non sia mai bello ricevere una diagnosi di cancro, l’esperto manager ha sottolineato come si tratti di una forma a detta dei medici molto curabile. Da questo momento verrà seguito da una equipe medica di alto livello ed è sicuro che con il supporto dei suoi cari, dei colleghi e dei collaboratori del Club riuscirà a superare questo momento.

“Sono fiducioso“, ha assicurato Gazidis, che ha anche raccontato come il primo consulto medico sia stato positivo. Al termine del comunicato, l’amministratore ha tenuto però a sottolineare come sia importante sottoporsi a controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Il suo deve essere un esempio e un monito per tutti. Un bel messaggio che ha portato ancora di più tutti i tifosi, a prescindere dalla fede calcistica, a unirsi sotto un unico grido: “Forza Ivan!“. Un grido condiviso anche da chi non ti aspetteresti mai…

Gazidis ha un cancro: la reazione dei tifosi

Sono state tantissime le reazioni, anche molto emozionanti, arrivate in tempo reale al comunicato dell’amministratore rossonero, che ha ricevuto subito l’abbraccio virtuale da parte di migliaia e migliaia di tifosi. “In questi casi il calcio diventa una cosa piccola, quasi inutile“, sottolineano tanti supporter di altre squadre che hanno voluto mandare un forte abbraccio a Gazidis, al di là di ogni possibile rivalità.

Ma i messaggi più sentiti sono quelli dei tanti tifosi del Milan che hanno scelto di non far mancare il proprio supporto in un momento così delicato. “Supererai presto questo momento, da buon cuore rossonero. Sarà solo un piccolo incidente di percorso“, scrivono alcuni con grande ottimismo. “Ti aspettiamo presto“, “Non mollare“, aggiungono molti altri, desiderosi di rivederlo il prima possibile in tribuna a tifare per il suo club.

Reazioni importanti sono però arrivate anche da altri personaggi vicini al mondo del calcio. Ad esempio, tra i primi a mandargli un messaggio via social è stata Socios, l’azienda che sta per diventare partner ufficiale dell’Inter. Su Twitter la società ha voluto subito mandargli un abbraccio e dargli la forza per reagire contro questo male. Un esempio di come non esistano barriere dinanzi alle cose importanti della vita.