Lazio spaccata, Sarri ha i nemici in casa: Hysaj e Muriqi dividono i tifosi

Tifosi della Lazio divisi come non mai e Sarri incontra i primi problemi: Hysaj e Muriqi nel mirino di alcuni supporter, spunta un’iniziativa social.

Comincia davvero male l’avventura per Maurizio Sarri alla Lazio, a causa dei malumori di alcuni gruppi di tifosi nei confronti di Muriqi ed Hysaj. I due calciatori sono stati beccati dai supporter biancocelesti in momenti diversi e per cause completamente differenti e in entrambe le circostanze il tecnico è dovuto intervenire più o meno direttamente.

L’attaccante kosovaro è stato oggetto di scherno e mugugni nei primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore, ma l’allenatore ha cercato di ristabilire l’ordine ammonendo i tifosi in tribuna: “Se sento dire qualcos’altro contro Muriqi caccio tutti“. Subito dopo questa ramanzina al pubblico presente, sono arrivati applausi scroscianti per il mister. Tuttavia, poche ore dopo Hysaj è stato beccato da una parte della tifoseria della Lazio per aver cantato “Bella Ciao“. Addirittura, è spuntato uno striscione indegno: “Verme, la Lazio è fascista“. Non sono mancate, però, le dimostrazioni di solidarietà nei confronti del terzino albanese.

Solidarietà ad Hysaj, Sarri contro i tifosi della Lazio

Io sto con Hysaj. E’ questo l’hashtag promosso da alcuni supporter biancocelesti che provano a distaccarsi dal gruppo di teppisti che stanno minando il gruppo squadra.

Sapete perché #IostoconHysaj? Perché è un giocatore della S.S. Lazio, messo alla gogna sui social per aver cantato una canzone. Minacciato e insultato. Mai più, non può più passare questo atteggiamento — Elseid Gëzim Hysaj (@ale_mariotti92) July 19, 2021

Una campagna social che non serve ad imparare a scrivere il nome di #Hysaj Una campagna che chiede, invita, sollecita la @OfficialSSLazio a prendere una posizione netta su una vicenda vergognosa e che allontani il fascismo dall’immagine e dalla storia della Lazio. #iostoconHysaj pic.twitter.com/396nLP6FVN — Lazio e Libertà APS 🚬 (@lazio_e) July 20, 2021

Non è bastata la nota del club. I tifosi vogliono una posizione chiara da parte del presidente Lotito e, secondo quanto riportato dal Il Messaggero, Sarri è rimasto profondamente amareggiato per quanto accaduto ad Elseid. Dopo la pioggia di insulti sui social, il tecnico ha chiesto spiegazioni al giocatore e ora è furioso contro i tifosi che remano contro la sua squadra. Inizia male la stagione.