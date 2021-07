Mercato Lazio, Sarri indica la priorità: il profilo scelto dal tecnico

Mercato Lazio: Maurizio Sarri chiede fortemente un giocatore, la dirigenza biancoceleste da la priorità al nome indicato dal tecnico.

La Lazio si sta muovendo fra il mercato in uscita e quello in entrata per poter dare a Maurizio Sarri i giocatori che desidera. Per iniziare al meglio questa stagione i biancocelesti hanno bisogno di estremi offensivi. Il Tecnico ex Juve ha esplicitamente chiesto il giocatore che milita in Bundesliga.

Mercato Lazio, la priorità del club biancoceleste

La dirigenza biancoceleste ha ricevuto una richiesta di priorità dal proprio allenatore che riguarda un centrocampista del Borussia Dortmund, si tratta di Julian Brandt. Il centrocampista tedesco è sulla lista acquisti della Lazio già da un po’, anche se al momento i biancocelesti possono fare ben poco. Infatti se il club capitolino non fa cassa non può preparare l’offerta per il giocatore. Il club tedesco per il loro centrocampista chiede 30 milioni di euro, una cifra che al momento è irraggiungibile per le casse laziali. I biancocelesti devono vendere se vogliono accontentare Sarri e il possibile finanziamento potrebbe venire da Correa. Il giocatore argentino piace al PSG che però non ha ancora fatto una proposta consona.

Se Brandt non va alla Lazio? I possibili ripieghi

I biancocelesti vista l’enorme cifra richiesta dal Dortmund, provano ad elaborare un escamotage che prevede la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’offerta che non piace molto al club tedesco, anche se l’idea non è stata ancora del tutto respinta.

In alternativa a Brandt, la Lazio sonda altri profili. Un nome che potrebbe tornare comodo è quello di Xherdan Shaqiri un centrocampista con molta esperienza europea e che al momento è in punto di rottura con il Liverpool, i reds valutano il calciatore intorno ai 12 milioni, un prezzo molto più vantaggioso del centrocampista tedesco. Che potrebbe essere l’idea giusta per un eventuale mancato accordo con il club giallonero.