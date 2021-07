Cristiano Ronaldo, lo yacht è italiano: quanti comfort per CR7 – FOTO

Qual è lo yacht di Cristiano Ronaldo, quanto costa e quali sono i suoi comfort: tutto sul panfilo del calciatore della Juventus.

Cristiano Ronaldo, dov’eravamo rimasti? L’ultima volta che è stato avvistato sul terreno di gioco risale ad EURO 2020, contro il Belgio. In quella circostanza, il Portogallo perse agli ottavi contro i Diavoli Rossi e CR7 perse completamente la pazienza, scaraventando in campo la fascia da capitano, per poi scalciarla nei pressi del tunnel. Atteggiamenti che non sono passati inosservati e hanno suscitato l’ira di molti tifosi. Dopo quella scenata, il campione portoghese è andato in vacanza, è sparito dai radar e ha postato solo le foto con la sua famiglia.

Tra le immagini apparse sui social assieme a Georgina, si intravede anche l’imbarcazione dove l’attaccante bianconero sta trascorrendo i giorni di relax. Si tratta di un lussuoso yacht che Cristiano Ronaldo ha acquistato lo scorso anno: quali sono le caratteristiche e le comodità del panfilo.

Cristiano Ronaldo e Georgina sullo yacht lussuoso: quanto costa l’imbarcazione

L’attaccante della Juventus ha uno yacht italiano, prodotto dal cantiere navale di Viareggio Azimut – Benetti che gli ha consegnato il “Grande 27“, che appunto è lungo 27 metri. Si tratta di un’imbarcazione dotata dei migliori comfort: un salotto-soggiorno, sei bagni e cinque cabine oltre agli alloggi. Gli interni, invece, sono personalizzati come richiesto dal giocatore.

Lo yacht di Cristiano Ronaldo costa attorno ai sei milioni di euro, ma la cifra spesa dal portoghese potrebbe essere superiore per tutti gli accorgimenti fatti sulla sua lussuosa barca.

Insomma, un ottima location per allontanarsi dai rumors e isolarsi dal mondo. Un bel modo per ricaricare le pile in vista di una stagione impegnativa. CR7 ha ancora un obiettivo da raggiungere con la Juve: la Champions League.