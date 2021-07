Lukaku scatenato in vacanza: le foto non lasciano dubbi

Lukaku posta le foto della sua vacanza: lo aspetta l’Inter e lui si mostra senza freni. Arriva anche il commento di un illustre collega.

Romelu Lukaku è l’anima dell’Inter. Lo è stato per Conte, da uomo scudetto imprendibile e immarcabile. Lo sarà per Simone Inzaghi, che proprio dal belga vuole ripartire per tentare di vincere il titolo e far dimenticare il suo predecessore. Per farlo però ha bisogno di raccogliere l’eredità tecnica costruita proprio da Conte, che convinse Zhang a spendere sul mercato per rafforzare la squadra. L’addio di Hakimi ha infatti gettato ombre sulle trattative in uscita e in entrata, dissipate in parte dal clamoroso arrivo di Calhanoglu.

Per i tifosi però, gli unici tre intoccabili sembrano essere Barella, Lautaro Martinez e Lukaku. E le voci su un trasferimento di quest’ultimo, collegate ai sondaggi delle big in Premier, sono state spesso rispedite al mittente dal club. Ci ha pensato l’attaccante però a mandare messaggi ai tifosi, e lo ha fatto direttamente dalle vacanze, con una serie di scatti che non lasciano dubbi.

Lukaku in vacanza è esagerato: le foto e il messaggio all’Inter. Arriva anche il commento di un campione

Quattro giorni. É quanto dovranno attendere i tifosi dell’Inter per riabbracciare un bomber che da anni non accendeva l’entusiasmo in nerazzurro. Lo ha fatto a ritmo di reti, e con un titolo che porta indubbiamente la sua firma. Inevitabili i sondaggi di mercato, e le voci estive su offerte da sballo per provare a convincere i nerazzurri. Il club però ha preferito rinunciare ad Hakimi pur di non privarsi della coppia gol da sogno, e il resto lo ha fatto “Big Rom”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)

Con le dichiarazioni e con le foto che raccontano la sua estate. Il calciatore ha infatti postato un video in cui si mostra in una forma fisica strabiliante. Senza maglia, con un fisico invidiabile, fra i birilli in dribbling e con il pallone al piede. E poi in pista a sudare. Tutto accompagnato da un “Keep pushing”, fra i commenti dei tifosi dell’Inter che attendono l’uomo in più della squadra. E fra i messaggi, spunta anche quello di apprezzamento di Frank Ribery. Lukaku anche in vacanza ha il fuoco dentro, e lavora per l’Inter. Anzi, forse non ha mai smesso.