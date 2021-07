Covid, scende in campo Diletta Leotta: lo splendido gesto della presentatrice – FOTO

Diletta Leotta ha voluto sensibilizzare i suoi oltre 7 milioni di follower mostrando il suo contributo alla lotta al Covid: il messaggio della conduttrice.

Quando il gioco si fa duro, Diletta Leotta inizia a giocare. E se il gioco riguarda il vaccino, e quindi la salute, non può proprio tirarsi indietro. La conduttrice sportiva più amata dagli italiani ha scelto di ‘scendere in campo’ con un gesto importante per sensibilizzare i suoi tantissimi seguaci sui social. Chi meglio di lei può infatti mandare un messaggio importante?

Con i suoi quasi 8 milioni di follower su Instagram, Diletta può ritenersi a tutti gli effetti una delle principali influencer in Italia, e ha voluto utilizzare il suo ‘potere’ di persuasione per convincere gli scettici a prenotare il vaccino e a inocularsi il siero per poter tornare a vivere una vita il più possibile vicina alla normalità, dopo il lungo periodo di restrizioni e la pandemia che sembra non finire mai.

In vista del ritorno alle attività, con un campionato di Serie A che è ormai alle porte, a meno di un mese di distanza, la presentatrice ha iniziato a mettersi in pari per poter tornare al lavoro senza rischiare troppo, e nel farlo ha voluto mandare un messaggio importante a tutti i fan. Un messaggio che non poteva certo passare inosservato…

Diletta Leotta, vaccino su Instagram: la foto

Mentre prosegue la campagna vaccinale in tutto il mondo e non mancano le polemiche, anche molto importanti, per le limitazioni imposte dai vari governi a chi non si sottopone al vaccino, Diletta Leotta ha scelto di fare il suo dovere. Si è quindi recata in ospedale per farsi inoculare la prima dose del vaccino.

Ovviamente ha voluto sfruttare la sua influenza per dare il buon esempio ai suoi oltre 7 milioni di fan, e così tra le storie di Instagram ha scritto chiaramente: “Vacciniamoci“. Servirà il suo splendido gesto a sensibilizzare i tanti, troppi italiani ancora indecisi sull’importanza del vaccino?

Difficile dirlo. Quel che è certo è che non si placano le polemiche in Italia dopo le nuove regole sul Green Pass volute dal governo Draghi, con i club di Serie A che promettono battaglia per il limite d’ingresso negli stadi al 50% della capienza. Troppo pochi rispetto alle loro richieste.