Decreto Covid, la Juve avrà più tifosi di tutti allo stadio: beffa per le altre di Serie A

Grazie al Decreto Covid la Juventus potrà avere più tifosi di tutti allo stadio: tutta colpa dei sediolini all’interno degli impianti di Serie A.

Il Decreto Covid aiuta la Juventus. Involontariamente, ma di certo regala un piccolo vantaggio in più ai bianconeri per quanto riguarda i tifosi allo stadio. Da giorni ormai conosciamo il contenuto del DPCM approvato dal Governo Draghi. Un nuovo decreto che accresce i limiti d’ingresso all’interno di impianti all’aperto, portando il massimo della capienza al 50%.

Una percentuale più bassa rispetto a quella richiesta da Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport della Presidenza del Consiglio. L’ex fiorettista aveva infatti chiesto al Governo di approvare un’apertura al 75%, già più moderata rispetto a quella richiesta dai presidenti di Serie A, che da tempo spingono per avere il 100% (ovviamente solo per tifosi con il Green Pass).

Ma come ulteriore beffa delle beffe, arriva un’analisi più precisa fatta da Tuttosport, secondo cui nel concreto solo la Juventus potrebbe beneficiare del 50% dei tifosi all’interno dell’impianto di sua proprietà. Il motivo? Tutta colpa dei sediolini.

Decreto Covid: la Juventus avrà più tifosi allo stadio

Possono sorridere i dirigenti della Juventus, John Elkann, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e tutti gli altri. Stando a quanto riferito dal Tuttosport, solo l’Allianz Stadium di Torino potrà infatti garantire l’ingresso al 50% degli spettatori.

Nel decreto è infatti previsto anche il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro. Questo si traduce in una minore capienza per tutti gli impianti di Serie A, meno uno. Per poter restare ligi alle norme, infatti, i club dovranno lasciare due seggiolini vuoti ogni tre tifosi, e questo ridurrebbe la capienza drasticamente, portandola al 33%.

Tra gli stadi delle big, l’unico che potrebbe garantire un metro di distanza anche lasciando libero un solo seggiolino è proprio l’Allianz Stadium di Torino. Da qui il piccolo vantaggio, teorico, per il club bianconero. Anche se vi sono tante variabili da dover considerare per questa postilla, come ad esempio la possibilità di far sedere vicini membri dello stesso nucleo familiare. In questo caso la percentuale di persone all’interno dell’impianto potrebbe aumentare avvicinandosi di nuovo al 50%.

Resta il fatto che anche la metà della capienza continua a non convincere i presidenti di Serie A, che nelle prossime settimane torneranno a far sentire la propria voce per poter ottenere condizioni più favorevoli da parte del Governo.