Marek Hamsik compie 34 anni e si regala una nuova Ferrari – FOTO

Marek Hamsik si è regalato una nuova Ferrari Roma per il suo 34esimo compleanno: il bolide fa impazzire i fan.

Buon compleanno Marek Hamsik! Il grande ex capitano del Napoli compie il 27 luglio ben 34 anni. Una bella età per un calciatore unico ed eterno che ha ricominciato proprio in questa estate una nuova entusiasmante avventura in un buon club europeo, il Trabzonspor, dopo l’esotico viaggio in Cina e la parentesi Goteborg per poter riprendersi la Nazionale slovacca.

Quale miglior giorno per farsi un regalo molto speciale? E che regalo: una nuova Ferrari per ampliare la sua splendida collezione. Si sa che il centrocampista slovacco, pur essendo un ragazzo umile e per nulla legato ai superlussi tipici di alcuni colleghi (lo dimostrarono le immagini del suo bagno al mare a Castel Volturno alcuni anni fa), ha una grande passione per le automobili.

Per questo motivo ha voluto comprarsi per il 34esimo compleanno una nuova Ferrari Roma, una coupé da urlo che ha conquistato tutti, fan, follower e anche tanti colleghi e amici.

La nuova Ferrari di Hamsik per il 34esimo compleanno

Il legame con l’Italia è ancora vivo in Marek Hamsik, che resta una bandiera e un idolo per i tifosi del Napoli e anche un grande appassionato di supercar italiane. O meglio, è un grandissimo appassionato di Ferrari.

Non è un caso quindi che abbia scelto di regalarsi un nuovo modello per il suo compleanno. Una Ferrari Roma, coupé 2+ a motore centrale-anteriore. Un vero e proprio gioiello per la Casa di Maranello, presentata a tutti i suoi fan attraverso il suo account ufficiale su Instagram.

Tra i tanti commenti che si sono susseguiti sotto alla foto della Ferrari ce ne sono alcuni legati al mondo slovacco, altri al mondo Napoli (come quello del dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale partenopeo) e a quello familiare. Walter Gargano ad esempio gli ha scritto: “Auguri cogna! Senza regalo“. Ricordiamo infatti che l’ex centrocampista uruguaiano è sposato dal 2010 con la sorella di Marek.

Ma c’è anche chi prova a scherzare. Tra i tantissimi messaggi di auguri da parte di vecchi e nuovi tifosi napoletani, slovacchi o turchi c’è qualcuno che si propone per entrare nella sua famiglia: “Adottami“.