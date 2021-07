Calciomercato Napoli, Insigne ha scelto: quale sarà il suo futuro

Calciomercato Napoli: Lorenzo Insigne ha preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro con i partenopei.

In casa Napoli negli ultimi tempi si è parlato spesso del caso di Lorenzo Insigne e di quale fosse il suo prossimo futuro. L’attaccante partenopeo si sta ancora riprendendo dalle ultime fatiche dell’Europeo 2020. Per il giocatore del Napoli è stata una stagione lunga e non solo a livello di gare disputate. Infatti i problemi principali per lui, sono quelli legati al suo rinnovo, che sembra non arrivare. Il numero 10 azzurro ha quindi deciso quale sarà il suo futuro. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Napoli, il futuro di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne ha avuto con Aurelio De Laurentiis un lungo “scontro” per quanto riguarda il rinnovo di contratto di quest’ultimo. Secondo l’attaccante napoletano l’offerta del suo presidente non rispecchia le sue doti. Insigne chiede uno stipendio più alto e non ha nessuna intenzione di farsi svalutare in questo modo; mentre per De Laurentiis il prezzo proposto pare più che giusto e anche lui rimane fermo sulla sua decisione.

Il “Magnifico” ha infine preso una posizione, rimanere al Napoli onorando l’ultimo anno di contratto per poi trovare un’altra sistemazione da svincolato. Insigne ama la sua città natale e non vorrebbe andarsene ma non vuole stare alle condizioni imposte dall’attuale presidente dei partenopei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Demme ko: la lista dei possibili sostituti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Insigne piace ad Allegri”: nuovo incubo Higuain per il Napoli?

Lorenzo Insigne un altro anno a Napoli, cosa può cambiare?

Luciano Spalletti può quindi contare sull’attaccante azzurro almeno per questo campionato. Il tecnico toscano può essere l’uomo giusto per far vivere al meglio ad Insigne, questa che sembra la sua ultima avventura in maglia del Napoli.

Tutto questo però può cambiare, infatti è possibile che nella prossima stagione, uno fra Insigne e De Laurentiis possa fare un passo verso l’altro così da raggiungere un possibile accordo, magari eliminando anche i dissapori che hanno avuto. Insomma i tifosi partenopei dovranno attendere eventuali sviluppi futuri per sapere cosa accadrà al loro campione.