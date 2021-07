Calciomercato Roma, la stella giura fedeltà: i risvolti sul mercato

Calciomercato Roma: I giallorossi mantengono il loro pilastro, il mercato del club romano continua. Di seguito i dettagli.

La dirigenza giallorossa continua la sua opera di mercato. Lo Special One ha richiesto alla società un nuovo innesto in attacco. Il tecnico portoghese vuole avere più opzioni possibili per il reparto offensivo. Tiago Pinto vuole accontentare il suo connazionale, ma Mourinho dovrà ancora attendere, la priorità del ds portoghese è quella di vendere per poi sistemare la rosa con gli eventuali acquisti.

Calciomercato Roma, i risvolti di mercato dei giallorossi

Il mercato in uscita della Roma procede, Tiago Pinto sta sistemando i giocatori che non sono stati presi in considerazione nel progetto Mourinho. Come riportato nel Corriere Dello Sport, il ds portoghese sta lavorando alle cessioni di Olsen e Coric. Il portiere dovrebbe trovare una nuova casa in Francia, resta da capire se vestirà la maglia del Lilla o del Rennes, l’affare porterebbe nelle casse romane un introito di 6 milioni. Mentre il centrocampista croato sembra diretto allo Zurigo, sperando di poter trovare l’occasione di mettersi in mostra. Gli altri esuberi da vendere sono: Nzonzi, Pastore, Fazio e Pedro.

I possibili nomi in entrata

Tutte queste cessioni se portate a termine, potranno dare alla Roma un Budget migliore per il mercato in entrata. Adesso Mourinho vuole sistemare l’attacco, Dzeko molto probabilmente resterà, il cigno di Sarajevo ama Roma e la squadra giallorossa e si trova bene con il suo nuovo allenatore.

Il tecnico portoghese però vuole un altro attaccante, così da massimizzare le opzioni per la fase offensiva. Il nome richiesto da ct ex Tottenham è quello di Sardar Azmoun, ora in forza allo Zenit. Mentre un altro profilo che piace alla società giallorossa è Roman Yaremchuk, attualmente legato al Gent.

Uno di questi due giocatori può approdare a Roma una volta finite le operazioni di vendita. Bisognerà attendere ancora un po’ per sapere se il nuovo attaccante della Roma sarà l’ucraino Yaremchuk o l’iraniano Azmoun.

