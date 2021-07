“Federica, sei proprio come lui”: Mancini-Pellegrini, che siparietto!

Il ct campione d’Europa, Roberto Mancini, si è voluto complimentare con Federica Pellegrini per i suoi risultati alle Olimpiadi: il paragone illustre dell’allenatore.

La carriera di Federica Pellegrini alle Olimpiadi si è conclusa nella notte italiana del 28 luglio con una storica finale olimpica nella sua specialità, i 200 metri stile libero in vasca lunga. Un risultato straordinario quello della Divina, che ha ricevuto anche i complimenti e gli elogi di un suo tifoso speciale, il commissario tecnico campione d’Europa Roberto Mancini.

Solo applausi per Fede, che nella gara ha chiuso con un settimo posto, distante dalle ben più giovani rivali. L’azzurra è stata infatti la prima nuotatrice a raggiungere una finale nel nuoto in cinque Olimpiadi consecutive, dopo lo storico argento di Atene 2004, lo straordinario oro di Pechino 2008, la finale più deludente, quella di Londra 2012 e lo smacco che ancora brucia del quarto posto a Rio 2016.

Quest’anno per la Pellegrini l’obiettivo non era la medaglia, ma una finale che sembrava impossibile da raggiungere. E invece, dopo una qualificazione alle semifinali ottenuta con non poca fortuna, la nuotatrice italiana più forte degli ultimi venticinque anni ha saputo rifarsi alla grande proprio in semifinale, strappando l’accesso alla finale di Tokyo 2020. Un risultato da standing ovation che ha fatto alzare in piedi anche il tecnico di Jesi, che ha azzardato un paragone importante per lei.

Mancini paragona Federica Pellegrini al suo capitano

Il risultato unico e straordinario della Divina ha esaltato l’Italia intera, e non sono stati pochi i tifosi che hanno scelto di seguire le sue gesta in diretta, svegliandosi alle 3.41 italiane per poter assistere alla ‘sua’ finale.

Tra i tanti nomi illustri che hanno seguito da vicino le gesta della campionessa c’è anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana. Intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo la qualificazione alla finale di Federica, l’allenatore ha voluto esprimere i suoi più sinceri complimenti per quella che reputa una vera impresa.

Un’impresa che pochi avrebbero potuto anche sognare. Lo ha dichiarato lo stesso allenatore jesino: “Tanti hanno talento, pochi sanno coltivarlo negli anni con tanto sacrificio e tanta professionalità per farlo durare. Come il nostro Chiellini…“. Mancini ha quindi fatto i complimenti a tutti gli atleti azzurri, che stanno prolungando una magica estate italiana, di quelle che vorremmo non finissero mai…