Tokyo 2020, Francia da incubo: che umiliazione!

L’avventura della Francia nel torneo olimpico di calcio a Tokyo 2020 non è andata nel migliore dei modi: umiliazione storica per i bleus.

La Francia campione del mondo è già fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la batosta dolorissima della formazione ‘big’ dei bleus agli Europei, chiusi con l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera ai calci di rigore, fa anche peggio la rappresentativa olimpica.

D’altronde, che l’avventura dei transalpini fosse iniziata non nel migliore dei modi era chiaro già dalle scorse giornate. La formazione francese, rimaneggiata e ricca di assenze a causa dei tanti veti imposti dai club ai rispettivi calciatori (basti pensare alla mancata presenza di Camavinga, una stella del calcio francese), aveva trovato uno sorriso solo contro il Sudafrica.

La gara con la formazione africana sembrava in effetti aver dato slancio alle possibilità di passaggio del turno degli uomini di Ripoll, che all’esordio erano stati sorpresi dal Messico, vincitore nello scontro diretto per 4-1. Con il Sudafrica alla seconda giornata gli europei avevano infatti conquistato il successo con un rocambolesco 4-3, firmato Gignac (tripletta). Poteva essere l’inizio di una clamorosa rimonta. Si è trasformato nell’illusione prima del grande incubo.

Giappone-Francia 4-0: i bleus abbandonano Tokyo 2020

Da campioni del mondo a eliminati al primo turno alle Olimpiadi. La parabola discendente per la Francia potrebbe iniziare ad essere preoccupante per l’intero movimento transalpino. Vero che se agli Europei l’eliminazione è arrivata solo ai rigori, ai Giochi la formazione presentata era priva di praticamente tutti i più grandi talenti emergenti del calcio dei Galletti. Tuttavia, questa eliminazione non può non definirsi umiliante.

Contro il Giappone, in un match da dentro o fuori (con i padroni di casa già vittoriosi con Messico e Sudafrica), la Francia ha subito una sconfitta epocale: 4-0, con reti firmate da Kubo, Sakai, Miyoshi e Maeda. Ko dolorossimo per i francesi, che lasciano così il secondo posto al Messico, vittorioso per 3-0 contro il fanalino di coda Sudafrica.

In totale, il bottino della Francia calcistica in questo torneo olimpico è stato imbarazzante: una sola vittoria, due sconfitte, 5 gol fatti e ben 11 subiti. Un passivo pazzesco e impronosticabile alla vigilia del torneo, dove non erano certo dati per favoriti, ma come possibili protagonisti almeno fino ai quarti di finale sì. Il campo però ha parlato, e oggi ai bleus non resta che leccarsi le ferite.