Barella esperto di vini, Cigarini stupito: “Ricordo quello che bevevi…”

Nicolò Barella diventa esperto di vini, ma Luca Cigarini ricorda una vecchia esperienza: i follower impazziscono per il centrocampista sardo.

Grazie ad Euro 2020, Nicolò Barella è diventato un idolo social per moltissimi italiani. Sono spuntate fan page, meme, sfottò sui social per i suoi simpatici siparietti durante l’esperienza Azzurra ai campionati europei. E’ stato indicato da molti utenti come il “disturbatore”, perché infastidiva i suoi compagni in panchina o in pullman.

Barella è entrato nel cuore degli italiani definitivamente quando all’appuntamento al Quirinale dal presidente Mattarella si è presentato in uno stato piuttosto “sconvolto”, dovuto evidentemente dai festeggiamenti: quegli occhiali scuri e quella borraccia hanno fatto il giro del web.

Ma nelle scorse ore, il centrocampista dell’Inter è stato preso di mira dall’ex compagno di squadra Luca Cigarini che ha ricordato un vecchio episodio.

Barella tra i vini francesi, Cigarini ricorda una vecchia esperienza

Il Campione d’Europa con la Nazionale italiana ha visitato la cantina francese del Domaine du Comte Liger-Belair. Nicolò Barella ha postato alcune foto di questa esperienza tra i vini della famosa azienda di Borgogna, ma Luca Cigarini ha colto l’occasione per prenderlo in giro sui social.

Infatti, tra i commenti della foto postata dal calciatore dell’Inter, spunta quello dell’ex giocatore del Cagliari e suo ex compagno di squadra: “Ricordo ancora quando al ristorante ordinavi Tavernello in cartone“. Insomma, un bel salto di qualità per Nicolò.

Tanti i commenti sui social per il centrocampista nerazzurro, da “che bel sommelier” a “Né sangria né estrella ubriachi solo di Nicolò Barella“. Tutti pazzi per il giocatore che grazie alla sua genuinità e la sua giovane età ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.