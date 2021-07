Calciomercato Lazio, via Correa per prendere un centrocampista: i dettagli

Calciomercato Lazio: i biancocelesti si preparano a lasciar andare Joaquin Correa. Con i soldi della vendita un acquisto a centrocampo.

La Lazio da tempo sta cercando di vendere Correa, l’attaccante argentino serve alla società biancoceleste per fare cassa così da poter rinvestire su altri profili utili a Maurizio Sarri. La dirigenza capitolina deve riuscire a vendere l’argentino per una determinata cifra, senza la cessione non si possono fare gli ultimi acquisti. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Lazio, chi è il centrocampista che i biancocelesti vogliono?

La dirigenza biancoceleste al momento sta puntando a un centrocampista del Bordeaux, si tratta di Toma Basic. Il croato è un giocatore dotato di grande forza fisica e di un buon bagaglio tecnico. Il classe 96 è un centrocampista molto duttile, infatti anche se il suo ruolo è quello di mediano, può ricoprire anche i ruoli di mezzala e trequartista. Un profilo che interessa molto a Sarri che vorrebbe portarlo a Roma il prima possibile.

La possibilità dell’affare con il club francese per portare il croato a Roma sembra esserci, si parla di circa 7 milioni più altri 3 di eventuali bonus. Nonostante entrambe le parti siano d’accordo, la trattativa non può essere ancora portata a termine. Il problema principale è “l’indice di liquidità” della Lazio. Senza aver risolto prima questo intoppo la società capitolina non può fare nulla.

Correa è la chiave per la riuscita del mercato biancoceleste?

Il possibile sbroglio di questi problemi può arrivare nel caso Joaquin Correa venga venduto. L’argentino è da tempo sul mercato in uscita della Lazio e nonostante le molte richieste sembra che nessun club sia disposto a spendere la cifra richiesta da Lotito. Il presidente della Lazio chiede circa 30/35 milioni di euro, cifra che risanerebbe il bilancio dei biancocelesti e consentirebbe alla Lazio l’arrivo dei nuovi innesti richiesti dal tecnico campano.