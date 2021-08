Calciomercato Juventus, è quasi fatta per l’attaccante: le cifre

Calciomercato Juventus: i bianconeri si apprestano a chiudere la trattativa per il loro nuovo attaccante. Le cifre della trattativa.

Manca poco all’inizio del campionato e la Juventus è pronta per iniziare al meglio la stagione 2021/2022. In questo momento la dirigenza bianconera è intenta a portare a Torino un giocatore dal Brasile. Il nuovo calciatore molto probabilmente in questa sessione di mercato si unirà alla Juventus, manca solo l’ufficialità. Di seguito i dettagli dell’accordo.

Calciomercato Juventus, il nuovo attaccante dei bianconeri

La squadra con base a Torino si è mossa in questa finestra di mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante. Si tratta di Kaio Jorge, il giovane classe 2002 proprietà del Santos, è un giocatore versatile, può essere usato in tutto il reparto offensivo è inoltre molto veloce e dotato di una buona visione di gioco, è in possesso anche di un ottimo tiro. Il brasiliano può diventare un’ottima risorsa per Massimiliano Allegri. Per questo Federico Cherubini ha lavorato molto per la trattativa del giocatore, arrivando a un punto d’accordo con il club brasiliano. A seguire tutte le cifre della trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monza-Juventus, Allegri esclude i due big: indizio di mercato? I convocati

La trattativa Kaio Jorge

Il ds della Juve ha trovato la formula giusta per poter acquistare Kaio Jorge. I bianconeri italiani verseranno subito nelle casse del Santos un’iniziale somma di 1,5 milioni di euro più ulteriori 1,5 milioni nel 2022. In aggiunta il club brasiliano prenderà una piccola percentuale del 5% sulla futura vendita del calciatore. Il contratto con l’attaccante classe 2000 prevede uno stipendio di 1,5 milioni a stagione fino al 2026. Non si ha ancora l’ufficiosità, ma per come si stanno muovendo le cose sembra che manca poco all’arrivo di Kaio Jorge a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Barcellona e Real: scacco all’UEFA, la Superlega si farà

La carriera di Kaio Jorge

Kaio Jorge nasce a Olinda il 24 gennaio 2002. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Santos fino a debuttare come professionista nel 30 settembre 2018, diventando il più giovane esordiente del Santos. Nel 2020 diventa a tutti gli effetti un membro della prima squadra e l’anno successivo ottiene la titolarità, siglando anche la sua prima doppietta in carriera.