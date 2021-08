Calciomercato Milan, scelto l’esterno d’attacco per Pioli

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera ha scelto l’esterno d’attacco per la rosa di Stefano Pioli. I dettagli.

Il Milan sta lavorando per poter dare a Stefano Pioli un rosa in grado di competere già da inizio stagione. I rossoneri sono stati una delle squadre più in movimento in questa finestra di mercato; ormai mancano pochi accorgimenti per consegnare il team completo all’allenatore romagnolo. La dirigenza meneghina sta agendo sul reparto offensivo, in cerca di un affidabile esterno d’attacco che possa portare anche qualche bonus. Scopriamo insieme chi ha scelto il Milan per questo ruolo.

Calciomercato Milan, chi è l’esterno sulla lista dei rossoneri?

La dirigenza rossonera è attualmente in cerca di un esterno d’attacco, il nome che viene in soccorso al Milan è quello di Josip Ilicic. Lo sloveno non fa più parte dei piani di Gian Piero Gasperini e ha quindi deciso di andare a giocare altrove. I diavoli fanno proprio al caso suo e viceversa. Inoltre per l‘Atalanta non è un problema la partenza del numero 72 quindi la trattativa avrà sicuramente toni molto tranquilli. Ad ora non ci sono ancora notizie riguardanti un accordo tra i due club.

La squadra di Milano però lascia intendere che si tratterà di un affare molto economico, l’idea dei rossoneri è quella di rinunciare al 50% della futura vendita di Matteo Pessina per poter abbassare il prezzo di Ilicic. Questa strategia però non sembra avere un lieto fine, difatti l’accordo riguardante il centrocampista azzurro finisce tra poco, alla 100esima partita disputata con l’Atalanta, il club bergamasco dovrà versare alle casse del Milan una somma di “soli” 3 milioni di euro. Per questo motivo i nerazzurri non scenderanno a compromessi di questo tipo, chiedendo comunque uno sborso economico per il numero 72.

Josip Ilicic al Milan

L’accordo tra le due squadre è comunque propenso a concludersi bene per tutti. Probabilmente lo sloveno verrà impiegato come esterno d’attacco destro. Stefano Pioli dovrà scegliere se optare per lui o per il più giovane Saelemaekers come titolare. Due giocatori abbastanza diversi tra loro l’ex Palermo è eccellente nella fase offensiva, portando molti bonus, mentre il secondo è più attento alla fase difensiva ed è in netta crescita.